"Votaré al que más dinero me dé": la polémica confesión de una jubilada en La Sexta

Este fin de semana se ha vuelto a generar una situación polémica en el programa de La Sexta Xplica, presentado por José Yelamo. En esta ocasión se ha vuelto a tratar el tema de las pensiones, una cuestión que ya es recurrente en el programa, y fue durante la intervención de una tertuliana habitual de este show televisivo cuando se produjo un momento polémico que ha dado que hablar en las redes sociales.

La tertuliana de la que estamos hablando es María del Mar Jiménez, quien ha trabajado más de 30 años como camarera de piso y ahora está jubilada. Esta tertuliana, que ya ha aparecido otras veces en este medio, se dirigió al joven miembro de Nuevas Generaciones del PP, Jon Echeverría (que también ha aparecido aquí), mientras decía lo siguiente:

"Yo tengo muy clara una cosa. Yo he cotizado para poder cobrar una pensión. A mí no me vengas diciendo que mi pensión tal y cual. Yo lo que puedo decir es que, con Rajoy, la pensión subió un euro. Es lo que había. Y con los que están ahora, con el PSOE, en dos años, a mí me ha subido ciento y pico de euros la pensión. Entonces, evidentemente, si a mí me tienes que decir a quién voy a votar, voy a votar al que me dé más dinero, no al que me dé menos. Además, el problema gordo que hay en este país es que el PP es un vendepatria. El PP es un vendepatria y ha vendido media patria. Entonces, si tú pagas mucho de alquiler, es porque Rajoy vendió más de 300.000 viviendas a fondos buitre. Ese es el problema de la vivienda".

"Voy a votar al que más dinero me dé"

A partir de esta intervención de María del Mar se ha producido una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por la parte en la que habla de su pensión y de que votará al partido que le dé más dinero. Una buena parte del revuelo que se ha generado viene a raíz de esta publicación del propio programa en X:

Mari Mar Jiménez, pensionista: "Con Rajoy, la pensión me subió un euro; con el PSOE, 100" https://t.co/2JnrECVPn6 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) June 14, 2026

Mari Mar Jiménez, pensionista: "Con Rajoy, la pensión me subió un euro; con el PSOE, 100", podemos leer en el post.

Esto ha llevado a que mucha gente ponga en duda las palabras de la pensionista, ya que en 2023 aún seguía trabajando como camarera de piso, lo que hace imposible que estuviera jubilada durante el Gobierno de Rajoy.

Se trata de la misma Mari Mar Jiménez que el 20 de agosto de 2023 era camarera de piso en activo?

Vamos, que no estaba jubilada con Rajoy en 2018. pic.twitter.com/vG8jdw7Ybn — El Gorrión (@MenudosPajaros) June 14, 2026

La realidad es que, como hemos visto antes y como podemos ver en el vídeo de su intervención (aquí), la jubilada no dice que con Rajoy le subiera a ella un euro la pensión, sino que subió un euro, siendo el "me" un añadido por error del propio programa.

No obstante, y aclarado este malentendido, sus palabras sobre que votará "al que me dé más dinero" también han provocado una avalancha de reacciones en las respuestas al post.

El usuario Hijo del doblete decía lo siguiente:

Gracias por la sinceridad. «Mari Mar afirma que "evidentemente" va a votar a quien le dé más dinero: "No al que me dé menos"». https://t.co/VcRmiWkcza — Hijo del doblete (@nacidoatleti) June 14, 2026

Juanma del Álamo se preguntaba si teniendo en cuenta la subida de los precios (como el de la vivienda, por ejemplo) la pensión de Mari Mar era más alta o baja que entonces:

¿Y los precios? ¿Mari Mar sabe si realmente su pensión ahora es más alta o más baja? — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) June 14, 2026

En general, muchos usuarios le afeaban a la jubilada que sólo mirase por su propio interés personal a pesar de todos los escándalos de posible corrupción que están saliendo en torno al PSOE y por el hecho de que el sistema de pensiones actual es insostenible.

Por último, no sabemos de dónde saca la jubilada que "Rajoy vendió 300.000 viviendas a fondos buitre", ya que como mucho se puede hablar de aproximadamente 5.000 viviendas públicas vendidas en la Comunidad de Madrid durante toda la legislatura, siendo esta una práctica apenas replicada en el resto de las comunidades autónomas. No existe ningún tipo de información pública que se acerque siquiera a esa cifra mencionada por María del Mar.