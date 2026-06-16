El Bundesrat, la Cámara Territorial de Alemania, ha presentado este viernes ante el Bundestag un proyecto de ley destinado a prohibir el comercio de objetos personales pertenecientes a víctimas del nazismo. La propuesta, impulsada por el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, pretende reforzar la protección de la memoria de las víctimas del nazismo mediante la prohibición expresa de transacciones comerciales relacionadas con determinados objetos personales que conservan un vínculo directo con quienes sufrieron la persecución del régimen. De este modo, la propuesta inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Bundestag, donde deberá ser debatida antes de continuar el proceso legislativo previsto en Alemania.

Objetos afectados por la prohibición

El proyecto de ley se centra especialmente en materiales de carácter personal o documental relacionados con víctimas del nazismo, según detalla el medio de comunicación Welt. Entre ellos figuran documentos oficiales, cartas, diarios personales y objetos de uso cotidiano, así como prendas de vestir que incorporen elementos identificativos utilizados durante la persecución.

El texto menciona expresamente artículos como las Estrellas de David que los judíos estaban obligados a portar, además de documentos médicos y otros materiales procedentes de personas internadas en campos de concentración. Según el Bundesrat, estos objetos aparecen ocasionalmente en subastas o ventas privadas, una práctica que ha provocado críticas y una importante repercusión pública en distintas ocasiones.

Así las cosas, la iniciativa contempla medidas tanto en el ámbito civil como en el penal. Desde la perspectiva del derecho civil, el proyecto establece que los contratos de compraventa relacionados con los objetos incluidos en la prohibición serán considerados nulos de pleno derecho. Además, el borrador introduce sanciones penales para quienes incumplan la norma. Las infracciones podrían castigarse con multas o penas de hasta tres años de prisión, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Del mismo modo, el texto incorpora una serie de excepciones destinadas a garantizar la conservación histórica y el estudio académico de estos materiales. Así, la prohibición no afectaría a instituciones como museos, bibliotecas y archivos cuya actividad esté orientada a la preservación de la memoria de las víctimas del nazismo.

Tampoco se aplicaría a personas o entidades que acrediten un interés legítimo relacionado con la investigación científica o académica. La propuesta busca así compatibilizar la protección de la dignidad de las víctimas con la necesidad de conservar documentos y objetos relevantes para el conocimiento histórico del periodo nacionalsocialista.

Dignidad de las víctimas

El Bundesrat argumenta que la presentación de esta iniciativa responde a la preocupación generada por la comercialización de objetos vinculados a personas perseguidas por el régimen nazi. En un comunicado, la Cámara Territorial señala que la venta de este tipo de artículos suele suscitar una amplia atención pública debido a la naturaleza de los objetos ofertados y a su relación directa con las víctimas.

Según el texto, "al vender objetos que tienen un vínculo especial con las víctimas, tales como cartas o diarios de prisioneros de campos de concentración, documentos médicos y Estrellas de David, el recuerdo de las personas perseguidas por el nacionalsocialismo queda supeditado de forma habitual a intereses puramente comerciales".

El Bundesrat considera que esta situación resulta incompatible con el respeto debido a quienes sufrieron la persecución y las consecuencias del régimen nazi. La institución sostiene además que la utilización comercial de estos objetos puede afectar a la memoria histórica y al reconocimiento de las víctimas, especialmente cuando se trata de artículos estrechamente ligados a experiencias personales de persecución, deportación o internamiento.