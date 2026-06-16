BYD amplía su red en Madrid y lanza el nuevo híbrido Dolphin G DM-i

La compañía de automoción BYD Harmony Auto continúa con su ambiciosa estrategia de crecimiento en el mercado nacional. Tras desembarcar hace apenas dos años con sus primeras instalaciones ubicadas en las localidades madrileñas de Carabanchel y Fuenlabrada, la corporación ha confirmado la próxima apertura de un nuevo concesionario en la capital de España. En concreto, este nuevo centro en Las Tablas abrirá sus puertas entre los meses de septiembre y octubre de este mismo año.

Estas flamantes instalaciones no serán un punto de venta más, sino que gozarán de una ubicación eminentemente estratégica. Estarán situadas en un emplazamiento contiguo a las oficinas centrales de la compañía en la región y compartirán espacio con el nuevo centro de Denza, la marca de lujo del consorcio que comenzará a comercializarse en el mercado español próximamente. De esta forma, el fabricante busca afianzar su presencia e imagen ante el consumidor nacional.

A nivel global, los planes de la matriz son igualmente audaces. De cara al ejercicio 2026, la dirección tiene como principal objetivo superar la barrera de los 40 países operativos en todo el mundo antes de que finalice el año, partiendo de los 37 mercados en los que ya está asentada. Asimismo, la meta a medio plazo consiste en tejer una vasta red comercial capaz de alcanzar los 2.000 puntos de venta a escala internacional, asegurando una capilaridad que le permita disputar el liderazgo a las firmas tradicionales.

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El volumen de negocio respalda de forma rotunda estas expectativas empresariales. Durante los primeros cinco meses del presente ejercicio, se han matriculado en todo el mundo 1,4 millones de vehículos producidos por el gigante automovilístico. De esa cifra, cerca de 600.000 unidades se comercializaron fuera de Asia, un dato que evidencia cómo los clientes occidentales están modificando sus pautas de compra. A esto se suma el extraordinario comportamiento de la gama electrificada, que ha multiplicado por once el volumen de matriculaciones de vehículos híbridos enchufables y eléctricos hasta alcanzar las 300.000 unidades.

En lo que respecta a nuestro país, el desempeño comercial de la firma no ha pasado desapercibido en el exigente sector del motor. La compañía ha logrado colocar 18.000 automóviles, un volumen que le ha permitido situarse entre las seis marcas más vendidas dentro del disputado canal de particulares, el cual constituye el verdadero termómetro del libre mercado y la aceptación real por parte de los conductores españoles.

Para apuntalar esta fase de expansión, se ha presentado oficialmente su gran apuesta de mercado: el modelo Dolphin G DM-i. Se trata del primer automóvil de tecnología híbrida enchufable enfocado de lleno en el segmento B, correspondiente a los coches de vocación urbana. Los responsables de la marca confían en que este compacto marque un antes y un después en el sector, impulsado por un competitivo precio de partida de 18.700 euros y unas especificaciones técnicas sobresalientes.

Las prestaciones anunciadas en la homologación oficial apuntan a una autonomía combinada superior a los 1.040 kilómetros. Según ha indicado el fabricante, este renovado utilitario puede recorrer hasta 105 kilómetros en modo eléctrico de manera interrumpida. Si su utilización se restringe a entornos urbanos, la capacidad de circular sin emisiones puede estirarse hasta los 150 kilómetros, erigiéndose como una opción tremendamente atractiva para la movilidad diaria en las grandes urbes.