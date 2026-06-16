Cristián Larroulet: "el envejecimiento es un gran argumento a favor de las pensiones de capitalización"

Cristián Larroulet (Temuco, 1953) es uno de los economistas y académicos más influyentes de Chile. Fue ministro secretario general de la Presidencia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y posteriormente sirvió como principal asesor político y estratégico del presidente durante su segundo mandato. En la actualidad, es profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo, donde dirige el Centro de Políticas Públicas. Fue, además, uno de los fundadores del centro de estudios Libertad y Desarrollo, una de las principales instituciones dedicadas a la difusión del pensamiento liberal en América Latina. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel relevante en el diseño y la defensa de reformas orientadas al fortalecimiento de la libertad económica, el emprendimiento y la modernización del Estado. LD conversa con Cristián Larroulet en el Foro Atlántico de la Fundación Internacional por la Libertad para abordar la cuestión del envejecimiento demográfico y su efecto sobre las pensiones y las finanzas públicas, con la mirada puesta en la exitosa experiencia chilena.

P: Al igual que España, Chile está experimentando un fuerte envejecimiento demográfico. ¿Hasta qué punto es un desafío relevante para el país?

R: Es un desafío enorme. Chile se está pareciendo cada vez más a países como Japón o incluso España en términos de envejecimiento de la población y caída de la natalidad. Esto tiene consecuencias muy profundas. Quizá no somos del todo conscientes de sus implicaciones para el crecimiento económico. En este sentido, conviene recordar una idea muy importante de Julian Simon, quien explicó que el principal recurso de una sociedad es el ser humano. Son las personas, el capital humano, quienes generan progreso y prosperidad. Por eso el envejecimiento plantea interrogantes fundamentales sobre nuestro futuro económico.

P: ¿Cuál es el principal impacto económico del invierno demográfico que nos aqueja?

R: Sin duda, el efecto sobre los sistemas de pensiones. La mayoría de los países operan con sistemas de reparto, donde los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se han jubilado. Cuando nacen menos personas y la esperanza de vida aumenta, la ecuación se vuelve cada vez más difícil de sostener. Esto genera enormes desafíos fiscales, económicos y políticos. Por eso resulta tan importante buscar soluciones compatibles con una sociedad que envejece. Para España, este reto va a ser muy complejo.

P: En este sentido, Chile fue pionero en una gran reforma de la Seguridad Social basada en cuentas individuales de ahorro y capitalización. ¿Qué lecciones deja esa experiencia?

R: A lo largo de los años 80, Chile llevó a cabo una transformación verdaderamente revolucionaria. La idea central era muy simple: permitir que cada trabajador ahorrara para su propia jubilación. Cada persona dispone de una cuenta individual cuyos recursos son gestionados por empresas privadas que compiten entre sí. Aquella fue una reforma profundamente vinculada a los principios de libertad y responsabilidad individual, y sus efectos sobre el desarrollo económico del país han sido extraordinarios.

¿Hubo críticas? Las hubo durante más de una década, especialmente por parte de sectores de la izquierda más radical, pero, en mi opinión, el problema no fue en ningún caso el sistema de capitalización, sino las lagunas de cotización que presentaban algunos trabajadores que no habían contribuido de forma regular en el mercado laboral.

P: Pero finalmente el sistema fue reformado para ahondar en la capitalización.

R: Así es. Tras años de debate, los comentarios más radicales fueron quedando a un lado y se alcanzó un acuerdo político muy relevante. Curiosamente, una figura clave para lograr esa mejora fue Juan Antonio Coloma, entonces presidente del Senado y ahora embajador de Chile en España. La reforma mantuvo en pie toda la estructura fundamental del sistema de capitalización, pero además lo profundizó, al elevar gradualmente la tasa obligatoria de ahorro, desde el 10% hasta el 16% de los ingresos. Esto permitirá mejorar más aún las pensiones, reforzar la sostenibilidad del sistema y aumentar significativamente el ahorro nacional.

P: En otros países, como España, las pensiones de reparto son la fuente de numerosos problemas fiscales y económicos. En cambio, ¿qué impacto espera Chile con esta reforma que ahonda en el modelo de capitalización?

R: Su efecto será muy importante. No solo mejorarán las futuras pensiones, sino que también se fortalecerá el mercado de capitales. Estamos hablando de un volumen de ahorro que prácticamente se duplicará en poco más de una década. Eso significa más inversión, más crecimiento económico y mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Desde mi perspectiva, es una reforma que combina libertad, progreso y bienestar. Con el sistema de capitalización, el envejecimiento no supone un problema grande para las finanzas públicas.

P: Vd. suele hablar de estos temas destacando otro aspecto relacionado con el envejecimiento, como es la importancia de potenciar el emprendimiento entre las generaciones de mayor edad.

R: Exactamente. Si creemos en las personas, también debemos creer en su capacidad para emprender y generar valor, no solamente entre los jóvenes, sino también entre los mayores. El emprendimiento es una de las principales fuerzas impulsoras del progreso económico, pero con frecuencia las regulaciones y las visiones excesivamente intervencionistas terminan dificultándolo. El envejecimiento de la población nos obliga a replantearnos muchos de esos obstáculos.

P: En ese sentido, Chile y España comparten el reto de eliminar muchas trabas.

R: A que nuestras instituciones siguen diseñadas para una realidad que ya no existe. De entrada, tenemos demasiadas regulaciones y burocracia. Además, hoy las personas viven más años, gozan de mejor salud y mantienen capacidades productivas durante mucho más tiempo. Sin embargo, seguimos imponiendo límites arbitrarios vinculados a la edad, como jubilaciones obligatorias o restricciones laborales para personas de 65 o 70 años. Eso supone desperdiciar una enorme cantidad de talento y experiencia.

En la UDD, universidad donde trabajo, realizamos un estudio para analizar las actitudes de las personas mayores frente al emprendimiento. Completamos una encuesta muy amplia y rigurosa, y los resultados muestran que existe un potencial enorme que todavía no estamos aprovechando. Hay mucho margen para facilitar, promover y valorar la actividad emprendedora de las personas mayores. Por cierto, los mayores que son empresarios revelan mayor satisfacción vital que aquellos que siguen trabajando por cuenta ajena.

P: Si tuviera que hacer dos grandes recomendaciones de política pública a España, ¿cuáles serían?

R: Son dos ideas muy simples. Primero, es necesario desarrollar sistemas de pensiones adaptados a una sociedad que envejece, basados en el ahorro, la responsabilidad individual y la confianza en las personas. Segundo, debemos ver el envejecimiento no solo como un desafío, sino también como una oportunidad para impulsar el emprendimiento de los mayores y, de esa forma, aprovechar mejor el talento de quienes tienen más experiencia. Si confiamos en el ahorro, por un lado, y en la iniciativa individual, por otro, podremos transformar un problema demográfico en una fuente de prosperidad.