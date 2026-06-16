Denuncian a Pablo Iglesias por imponer jornadas de 14 horas y "trato vejatorio" en la Taberna Garibaldi

Si hace unas semanas contábamos que extrabajadores de la televisión de Pablo Iglesias denunciaron una serie de abusos laborales sistemáticos a través de una serie documental en la que relataban casos de "violencia, represalia sindical, discriminación, hospitalizaciones, mobbing y persecución ideológica", otra denuncia le explota en la cara al exvicepresidente del Gobierno con acusaciones de explotación laboral en la taberna Garibaldi por parte del sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT) Comarcal Sur Madrid.

Como decíamos, a Pablo Iglesias le han acusado nuevamente de "abuso laboral", esta vez por su condición de propietario de la Taberna Garibaldi, en Madrid. Así lo comunicaba el sindicato CNT a través de un comunicado en X:

A un año de conformar la Sección en Taberna Garibaldi Mientras la distancia entre el discurso y la realidad sea insostenible, frente a una patronal que afirma regentar el "último bastión del proletariado", defendemos los derechos de las trabajadorashttps://t.co/KcllsSMKeT pic.twitter.com/I6BU4cBYyv — CNT Comarcal Sur Madrid (@CNT_Villaverde) June 16, 2026

"A un año de conformar la Sección en Taberna Garibaldi. Mientras la distancia entre el discurso y la realidad sea insostenible, frente a una patronal que afirma regentar ‘el último bastión del proletariado’, defendemos los derechos de las trabajadoras".

En dicho comunicado podemos leer lo siguiente:

"Hace un año constituimos la Sección Sindical con el objetivo de defender los derechos de la plantilla y construir un espacio de trabajo digno, democrático y coherente con los valores que la empresa proyecta públicamente. Un año después, la distancia entre el discurso y la realidad laboral sigue siendo insostenible", comienzan diciendo desde la CNT.

"La distancia entre el discurso y la realidad laboral es insostenible"

"Durante este tiempo hemos trasladado propuestas y reivindicaciones básicas: entrega de cuadrantes en los plazos establecidos por convenio, implantación de un sistema de fichaje transparente, adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales a la actividad real del centro, entrega de nóminas pendientes, definición de funciones, promoción interna, control de las horas extraordinarias, planificación de actividades y eventos con la suficiente antelación y la puesta en marcha de un Protocolo frente a las Violencias Machistas, solicitado en numerosas ocasiones y todavía inexistente", explican desde el sindicato.

A continuación, es cuando llega la parte más llamativa del comunicado: "Mientras tanto, la plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios organizativos sin planificación, incumplimientos reiterados de derechos laborales básicos y situaciones de trato vejatorio por parte de responsables de la empresa. No podemos aceptar que espacios que se reivindican como progresistas, feministas, transformadores o comprometidos con la justicia social mantengan puertas adentro dinámicas laborales que reproducen exactamente aquello que dicen combatir. No basta con discursos, campañas o posicionamientos públicos. Los derechos laborales, el feminismo y la democracia deben ejercerse también dentro de los centros de trabajo".

"Jornadas de 14 horas, trato vejatorio, incumplimiento de derechos laborales"

"Un año después seguimos esperando respuestas. Seguimos esperando hechos. Porque la coherencia política no se mide por lo que se proclama desde un escenario o una red social, sino por cómo se trata a quienes sostienen cada día el proyecto con su trabajo. La organización sindical no es el problema. El problema es que haya que organizarse para exigir derechos básicos en un espacio que presume de defenderlos. Seguiremos organizadas, seguiremos denunciando y seguiremos luchando hasta que la dignidad laboral deje de ser una promesa y se convierta en una realidad", concluyen desde la CNT.

El comunicado es contundente, acusan a Pablo Iglesias y a los responsables de la Taberna Garibaldi de hacer que los trabajadores soporten "jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios sin planificación, incumplimientos de derechos laborales básicos y situaciones de trato vejatorio por parte de los responsables".

No es la primera vez que a Pablo Iglesias le acusan de algo similar, ya que a principios de 2025 tuvo conflictos precisamente con la creación de la sección sindical de la CNT que ahora le denuncia (como contamos aquí) donde los empleados se organizaron para luchar "contra cualquier violación de derechos, en la búsqueda constante de mejoras en las condiciones del personal de la taberna".