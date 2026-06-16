El cambio demográfico del empleo: la mitad de los ocupados tiene más de 45 años

El mundo occidental, incluido nuestro país, asiste a un profundo cambio demográfico que afectará estructuralmente a la economía. De entrada, el envejecimiento de la población implica mayores gastos asistenciales y sanitarios, a los que se suman las pensiones de jubilación. Al mismo tiempo, la inversión de la pirámide poblacional supone un debilitamiento de la capacidad productiva de una economía derivado de la falta de población joven en edad de trabajar.

No obstante, esta tendencia demográfica que está transformando nuestra sociedad supone también un envejecimiento de la propia fuerza productiva de nuestra economía, puesto que la edad media de las plantillas de las empresas cada vez es mayor. De este modo, buena parte de las labores de mayor relevancia que llevan a cabo los trabajadores de una empresa recaen en empleos sénior. Así lo pone de manifiesto un reciente estudio de la consultora EY, que detalla cómo "el 40% de sus roles clave está actualmente desempeñado por profesionales senior".

Cambio demográfico

En su último informe Brújula del talento sénior 2026, la consultora EY detalla cuál es el actual estado demográfico del tejido productivo en nuestro país y refleja el impacto que supone para las empresas el envejecimiento de las plantillas. De este modo, el estudio recuerda que "España se enfrenta a un proceso de envejecimiento demográfico acelerado que está reconfigurando de forma estructural la población y el mercado laboral". Concretamente, de acuerdo con los datos del INE, la edad media supera los 44 años, con más del 20% de las personas cuya edad se sitúa por encima de los 65 años. Esto nos convierte en uno de los países más envejecidos de Europa.

De hecho, como subraya EY, "las proyecciones del INE confirman que esta tendencia se intensificará en las próximas décadas, con un peso creciente de las cohortes senior y una base cada vez más reducida de población joven". En consecuencia, según la consultora, "el envejecimiento de las plantillas deja de ser una cuestión futura o exclusivamente social para convertirse en un riesgo empresarial tangible".

EY

En este sentido, el informe destaca que "no integrar esta realidad en la toma de decisiones estratégicas genera efectos acumulativos: pérdida de conocimiento crítico, rigidez organizativa, incremento de costes ocultos, deterioro de la experiencia del empleado y tensiones laborales o reputacionales". Así las cosas, el informe destaca que, según los datos proporcionados por la OCDE, en los países desarrollados las tasas de empleo de las personas de 55 a 64 años "han aumentado de forma sostenida en la última década en la mayoría de los países".

Del mismo modo, según la organización, "el incremento de la participación laboral en edades avanzadas es más elevado entre personas con mayor nivel educativo". En este sentido, EY explica que "la OCDE estima que incrementar la participación de trabajadores senior podría compensar una parte sustancial de la caída de la población en edad activa".

En este contexto, el informe detalla cómo los trabajadores de más de 45 años suponían el 36% de la población ocupada en el primer trimestre de 2010, una proporción que se elevó hasta el 42% en el año 2015 y, ya en 2026, ha alcanzado el 51%. En este sentido, EY destaca que "de forma paralela, los grupos de menor edad han reducido su peso relativo, reflejando menor incorporación relativa de cohortes jóvenes al mercado laboral".

EY

De este modo, la consultora alerta de que "la evolución observada anticipa un envejecimiento estructural de las plantillas, con implicaciones directas para la planificación de carreras, la gestión del empleo, los procesos de salida del mercado de trabajo y la necesidad de anticipar mecanismos de adaptación organizativa". De hecho, EY incide además en que la estructura demográfica de la población activa enfrenta a las empresas a la salida de profesionales con una elevada especialización y con décadas de experiencia acumulada. Al respecto, la consulta explica que "su jubilación implica la pérdida de conocimiento crítico, procesos no documentados y competencias adquiridas a lo largo del tiempo".

Dependencia de los sénior

En cualquier caso, cabe destacar que la actual situación demográfica de nuestro país implica también que las empresas dependen en buena medida de los trabajadores de mayor edad. En este sentido, el informe de EY, que utiliza una muestra de 27 compañías de distintos tamaños y sectores, señala que "la edad media se sitúa en 44,51 años, con una mediana de 45 años". Asimismo, el estudio incide en que "las compañías señalan que un 20,23% de sus trabajadores cuentan con edades superiores a los 55 años, lo que pone de relieve la relevancia cuantitativa del colectivo senior en una parte significativa de la muestra".

De este modo, EY explica que "en relación con la rotación del colectivo senior, las organizaciones participantes indican niveles generalmente bajos, con una media del 4,69%". Además, "en cuanto al absentismo senior, las tasas medias declaradas por los participantes se sitúan en el 4,49%". Por otra parte, "cerca de la mitad de las organizaciones indica que más del 40% de sus roles clave está actualmente desempeñado por profesionales sénior".