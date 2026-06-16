En Civislend solo trabajan con promotores profesionales

Cuando se analiza una oportunidad de crowdlending inmobiliario o crowdfunding inmobiliario, factores como la ubicación, las garantías o la rentabilidad prevista suelen acaparar gran parte de la atención. Sin embargo, existe un elemento que resulta igualmente determinante: la experiencia y capacidad del promotor que desarrollará la operación.

Por este motivo, Civislend mantiene una política de selección basada en la colaboración con promotores inmobiliarios que cuentan con experiencia sólida y una trayectoria contrastada dentro del sector. El objetivo es identificar proyectos respaldados por equipos con capacidad demostrada para ejecutar con éxito cada una de las fases del desarrollo inmobiliario.

Aunque un activo pueda presentar características atractivas, la realidad es que gran parte del resultado final depende de la capacidad de gestión del equipo promotor. Por ello, el proceso de análisis de Civislend no se limita a estudiar el proyecto, sino que también evalúa la experiencia, solvencia y estructura de la compañía que lo impulsa.

Esta metodología permite aplicar criterios de selección exigentes; de hecho, la plataforma financia en torno al 10% de los proyectos que analiza.

Qué tipo de promotores financia Civislend

El crecimiento del sector inmobiliario ha dado lugar a la aparición de numerosos operadores. No obstante, la experiencia demuestra que no todos disponen de los recursos, conocimientos o estructura necesarios para desarrollar promociones con éxito.

Por ello, Civislend solo financia proyectos promovidos por:

Empresas con una trayectoria consolidada en el sector inmobiliario.

Equipos con experiencia en gestión urbanística y desarrollo constructivo.

Promotores que aportan recursos propios a la operación.

Compañías con capacidad financiera suficiente para afrontar el desarrollo del proyecto.

suficiente para afrontar el desarrollo del proyecto. Organizaciones que ya han ejecutado y entregado promociones inmobiliarias.

Empresas con estructuras profesionales y procesos de gestión consolidados.

Este enfoque permite centrar la actividad en proyectos respaldados por profesionales que conocen en profundidad el ciclo completo de una promoción inmobiliaria.

Proyectos impulsados por compañías de referencia

A lo largo de los últimos años, Civislend ha participado en la financiación de proyectos promovidos por algunas de las compañías más reconocidas del sector inmobiliario español. Entre ellas se encuentran grupos como Grupo Avintia, Inmobiliaria Espacio, Grupo Q, Asentis, Grupo Galia, Behike Capital, Longline Capital o AZZ Hotels, entre otros.

La colaboración con este tipo de operadores refleja el compromiso de la plataforma con la financiación de proyectos liderados por equipos con experiencia demostrada en el mercado inmobiliario.

Un análisis que va más allá del activo

La evaluación de una oportunidad no se limita a las características del proyecto. Antes de publicar una operación, el equipo de análisis de Civislend estudia distintos aspectos relacionados con el promotor y con la propia inversión.

Entre los principales factores analizados se encuentran el historial de promociones ejecutadas, la situación financiera de la compañía, los recursos propios aportados a la operación, capacidad comercial y evolución de las ventas, garantías asociadas al proyecto, etc.

El modelo de crowdlending inmobiliario permite que los inversores participen en la financiación de proyectos mediante préstamos concedidos a promotores inmobiliarios.

En este contexto, la calidad del promotor adquiere una relevancia fundamental. Por ello, Civislend se ha especializado en colaborar con operadores profesionales que buscan complementar sus fuentes tradicionales de financiación mediante soluciones ágiles y adaptadas a las necesidades del mercado inmobiliario.

Las distintas plataformas de crowdfunding inmobiliario pueden aplicar criterios de análisis diferentes. En el caso de Civislend, la experiencia acumulada en financiación inmobiliaria ha permitido desarrollar un modelo centrado en la selección rigurosa de promotores profesionales. Porque detrás de cada oportunidad de inversión inmobiliaria existe un equipo gestor cuya trayectoria puede marcar la diferencia en el desarrollo del proyecto.

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CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.