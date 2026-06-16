Fin a cobrar por sentarse con niños: así es la nueva normativa de vuelos de la UE

La Unión Europea ha completado el último trámite formal para aprobar una reforma de los derechos de los pasajeros aéreos que mantiene los actuales niveles de compensación por retrasos, entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo, pero que introduce cambios relevantes en la forma en que las aerolíneas informan de los precios y en varias condiciones de viaje.

La nueva normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y que deberá ser aplicada por los Estados miembros en un plazo de doce meses, marca también el final de trece años de negociaciones entre las instituciones europeas.

Compensaciones y respuesta más rápida de las aerolíneas

El texto mantiene el sistema actual de indemnizaciones por retrasos superiores a tres horas o cancelaciones con poca antelación. Así, se fijan 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para trayectos dentro de la UE de media distancia y 600 euros para rutas de mayor recorrido.

Las aerolíneas estarán obligadas a responder a las reclamaciones en un plazo máximo de 14 días, ya sea abonando la compensación o justificando su rechazo. Además, deberán informar a los pasajeros afectados sobre sus derechos y el procedimiento a seguir, y confirmar la recepción de la reclamación de forma inmediata.

Cambios en el equipaje y transparencia en los precios

Uno de los puntos más relevantes de la reforma afecta al equipaje de mano. La normativa no garantiza el derecho a viajar con una maleta de cabina sin coste adicional, pero sí establece que los pasajeros podrán embarcar sin pagar por un bulto pequeño que quepa bajo el asiento, como una mochila o bolso.

Sin embargo, las aerolíneas deberán mostrar como primera opción en sus sistemas de venta online el precio del billete que incluya la maleta de mano en cabina, aunque podrán ofrecer tarifas más bajas si no se incluye ese servicio.

Protección a familias y personas dependientes

Por otro lado, la reforma prohíbe que las compañías aéreas cobren suplementos por sentar juntos a menores y acompañantes o personas dependientes. También se establecen garantías para el transporte de carritos de bebé, que deberán poder entregarse en la puerta del avión y recuperarse en el mismo punto al aterrizar.

Además, se refuerzan los derechos de asistencia en caso de retrasos prolongados, incluyendo comida, alojamiento si es necesario, transporte y acceso a comunicaciones.

Entre las novedades también se incluyen la prohibición de cobrar por cambios administrativos o correcciones de nombres con errores ortográficos, así como nuevas garantías en el uso de bonos de compensación, que no podrán tener fecha de caducidad ni condiciones restrictivas.

Asimismo, se refuerzan los derechos de personas con discapacidad, con medidas para asegurar una asistencia adecuada en aeropuertos y posibles compensaciones si esta no se presta correctamente.