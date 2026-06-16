El conocido conferenciante y empresario José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago More, está llevando a cabo un curso de inteligencia artificial para dar con las claves de esta herramienta y optimizar al máximo el tiempo y los resultados en su uso cotidiano –como, por ejemplo, sintetizar documentos, hacer las preguntas correctas o cómo escribirle a una persona–. José Luis Izquierdo ha estado en Es la Mañana de Federico para dar más detalles del curso de IA destacando la alianza entre José Luis Izquierdo y Libertad Digital.
En este sentido, el próximo martes 23, en Libertad Digital, se hará un webinario en el que se podrá aprender más detalles gracias a las recomendaciones de Mago More -José Luis Izquierdo- que explicará sus usos prácticos, cómo podemos, por ejemplo, sintetizar un documento o cómo escribir una nota a una persona.
El Mago More ha señalado en la entrevista con Federico Jiménez Losantos que "una de las cosas que me preguntan siempre es por qué hago tantas cosas y yo siempre digo, primero, porque yo vengo de esa mentalidad que tenía en la Facultad de Informática de 'siempre lo hemos hecho así'. Entonces esos profesores me decían: 'Siempre se puede optimizar'. Y yo los quería matar, claro, porque decía: 'Pero si esto es un 10, funciona'. Y me decían: 'Sí, funciona, pero se puede optimizar'. Y me ponían un 5".
"Eso se me quedó grabado a fuego. Cada vez que hago algo, aunque no sepa cómo se hace, digo: 'Así no es. Seguro que se puede hacer mejor'. Esa mejora continua la llevo en el ADN y es lo que trato de hacer siempre en los cursos. Y la IA precisamente nos da eso. Nos da el hecho de que, cuando puedes tardar en hacer una tarea subalterna cinco minutos en lugar de una hora, tienes 55 minutos para pensar, que no es poco. Es una cosa que estamos dejando de hacer últimamente", ha reconocido.
"La IA sirve sobre todo para ahorrar tiempo, básicamente. Hay que saber preguntar. El problema de la IA es que es como un espejo de aumento. Si tú le tiras algo inteligente, te devuelve algo mucho más inteligente. Y si le tiras basura, te devuelve basura", ha defendido.
Cómo rodear los obstáculos
"¿Cuál es el problema ahora mismo? Que yo siempre digo que los chavales jóvenes van muy rápido, pero no saben adónde. Y los séniores como nosotros sabemos adónde vamos, pero a veces no sabemos cómo. Por eso siempre digo que en las empresas hay que juntar las canas con las ganas. Porque tú sabes perfectamente dónde quieres llegar, ya lo has hecho mil veces. El problema es que no sabes cómo. Entonces, píllate a un joven", ha apuntado José Luis Izquierdo.
Con este curso, pretende enseñar a "hacer cosas muy básicas, pero sobre todo le voy a enseñar a la gente a perder el miedo. Porque el otro día estuve viendo una estadística a nivel mundial y no existe ningún caso en el mundo en el que una IA haya mordido a alguien. La IA no muerde. No va a pasar nada. Tú le preguntas cómo se hace algo y te lo dice. Otra cosa es que la gente pregunta estupideces. Utilizan mal la IA porque la usan como si fuera Google. No, esto no es Google".
Y ha puesto como ejemplo que "Si tú le preguntas 'Mi hijo no come, ¿qué puedo hacer?', pues igual no obtienes el mejor resultado. Pero hay una cosa muy inteligente que me acaba de decir Miguel Sosa, que es mi representante. A su madre le salió una cosa en la oreja. Le hizo una foto y se la enseñó a ChatGPT. ChatGPT, Gemini y otras herramientas tienen un reconocimiento visual extraordinario. Hasta el punto de que yo trabajo mucho con médicos: le metes pruebas médicas y te las reconoce. En muchos casos, mucho mejor que los médicos. Obviamente, yo quiero un médico detrás, pero quiero que la rapidez me la dé la IA".
El ejemplo del médico
Ha expicado que "hay un porcentaje enorme de visitas en las que el médico no establece contacto visual contigo porque está mirando la pantalla del ordenador. Voy a contar un caso práctico. El otro día fui a un nutricionista porque estoy haciendo mucho deporte y voy a afrontar una prueba exigente. Entonces el tipo empieza a tomar notas. Le digo: '¿Qué haces?'. Y me responde: 'Tomar notas, es la primera visita'. Le dije: 'Ni se te ocurra'. Le puse un micro que llevo siempre encima, grabé la conversación en el móvil y cuando salí tenía toda la transcripción de la visita y unas veinte diapositivas con todo lo que me había dicho, con gráficos y en color. El tipo se quedó impactado. Y le dije: 'Esto es lo que te permite mirar al paciente a los ojos'. Porque estamos estableciendo comunicación y no perdiendo el tiempo tomando notas".
"Al principio, hace dos años y pico, la IA se equivocaba bastante más. Ahora se equivoca muy poco. Tengo miles de alumnos que me preguntan y muchas veces me dicen: 'He preguntado esto y se ha equivocado'. Y yo les digo: 'A ver cómo lo has preguntado'. Porque hay que saber preguntar. Si estás escribiendo un libro, por ejemplo, y necesitas documentación, puedes pedirle fuentes fiables, estudios médicos, referencias académicas... Yo tardé dos años en documentarme para escribir un libro. Ahora la IA puede ahorrarte una enorme cantidad de tiempo. La creatividad sigue siendo fundamental. Saber adónde vas también. Pero es una tontería no utilizar este tipo de herramientas", ha defendido el Mago More en esRadio.
"El curso va dirigido a todo el mundo. A cualquiera que tenga inquietudes, quiera aprender y, sobre todo, quiera ahorrar tiempo. Mucho tiempo. Se pueden apuntar en libertadmore.com. Dura seis meses. En seis meses no os va a conocer ni la madre que os parió", ha concluido.