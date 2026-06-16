Por qué la paz entre EEUU e Irán puede ser una mala noticia para el cereal español pero no para el consumidor

El acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios internacionales del trigo, el maíz y la soja, justo cuando los productores españoles afrontan una campaña marcada por el aumento de los costes de los fertilizantes. Sin embargo, esa misma noticia pésima para los productores de cereal, es motivo de alivio para los consumidores ante una posible bajada de los precios.

Tras anunciarse la firma del pacto, los mercados reaccionaron con rapidez. Según datos recogidos por Efeagro, el trigo y el maíz registraron importantes descensos tanto en la Bolsa de Chicago como en Euronext, la referencia europea de París, porque todo apunta a que el petróleo y las mercancías volverán a circular con normalidad por Oriente Medio.

Si el petróleo vuelve a circular con normalidad y desaparece el riesgo de interrupciones en el suministro, el precio del crudo cae. Y cuando cae el petróleo, suelen hacerlo también otras materias primas agrícolas. Y, en este caso, cultivos como el maíz, la soja o la caña de azúcar tienen una estrecha relación con la producción de biocombustibles. Parte de estas cosechas se destinan a fabricar etanol o biodiésel. Si el petróleo se abarata, los biocombustibles pierden atractivo económico y la demanda de grano puede reducirse.

Después de una campaña cara, pese a la ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro al gasóleo agrícola, el mercado internacional vuelve a jugar en dirección contraria. Así que, mientras los costes de producir una tonelada de cereal siguen siendo elevados, el precio de venta puede volver a niveles que dificulten la rentabilidad de muchas explotaciones.

A ello se suma otro factor: según los últimos informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de los organismos internacionales de seguimiento de mercados agrícolas, las previsiones mundiales apuntan a una oferta abundante de grano. Así que, con perspectivas de buenas cosechas en los principales países productores y la reapertura de Ormuz, los precios han perdido fuerza.

De momento, los efectos de la caída de los mercados internacionales aún no se han trasladado a las lonjas españolas. La de Salamanca, una de las principales referencias del sector, dejó este lunes los precios sin cambios. Además, en estas fechas, coincidiendo con el arranque de la cosecha, muchas lonjas optan por paralizar temporalmente las cotizaciones mientras se estabiliza el mercado.

Pero eso no significa que los agricultores vayan a quedar al margen de lo que ocurre en los mercados internacionales. Al contrario. Cuando se reanuden las cotizaciones con normalidad, las referencias internacionales acabarán influyendo en los precios nacionales.

La otra cara de la moneda está en los consumidores. España es importadora neta de cereales, por lo que un mercado internacional más barato reduce el coste de aprovisionamiento para fabricantes de piensos, harineras y la industria alimentaria. Así que, si la tendencia se mantiene, la caída del precio del grano podría actuar como un freno para la inflación alimentaria en los próximos meses.