Repsol sella un nuevo acuerdo petrolero con el régimen de Nicolás Maduro

La multinacional española Repsol ha dado un paso más en sus relaciones comerciales con la dictadura chavista. La compañía ha firmado este martes un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para "analizar la posibilidad de desarrollar una nueva zona" petrolífera en el área conocida como Horcón, situada al sureste del lago de Maracaibo.

El pacto se ha suscrito en Caracas durante una reunión de alto nivel entre los directivos de la empresa española y los representantes del régimen. Por parte de Repsol, han asistido el consejero delegado, Josu Jon Imaz, y el director general de exploración y producción, Francisco Gea. En representación del Ejecutivo chavista ha estado presente Delcy Rodríguez, figura clave de la tiranía que actúa como vicepresidenta, junto a la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

Según ha detallado la propia compañía a través de un comunicado, el área de Horcón se sitúa estratégicamente entre los campos de Barúa y Motatán. Estos emplazamientos ya forman parte de la cartera de activos que la multinacional gestiona en el país caribeño, sumándose a los yacimientos productores de crudo de Petroquiriquire y Petrocarabobo, así como al importante activo de gas de Cardón IV.

Más allá de la extracción en tierra, el encuentro en la capital venezolana ha servido para sentar las bases de futuras colaboraciones energéticas. Ambas partes han manifestado su intención de "avanzar en el análisis de oportunidades de gas" en la costa. El objetivo primordial es profundizar en los estudios y en la recopilación de datos de los yacimientos gasíferos ubicados en el offshore venezolano, un recurso que el chavismo intenta explotar con ayuda extranjera ante la alarmante merma de su capacidad técnica.

Durante la reunión en la que se ha sellado este nuevo entendimiento, los directivos también han abordado los avances operativos de los proyectos que Repsol ya mantiene en Venezuela. Asimismo, se han repasado las inversiones previamente comprometidas para garantizar el "crecimiento de la actividad" extractiva en la región.

Un punto fundamental en estas negociaciones periódicas es el relativo a los compromisos financieros. En este sentido, se han evaluado los "mecanismos de pago" de los acuerdos vigentes y el volumen de suministro que la compañía española tiene previsto recibir durante los próximos meses. Cabe recordar que Repsol cobra gran parte de la deuda histórica que mantiene Pdvsa mediante el envío de cargamentos de petróleo, operando bajo las estrictas excepciones permitidas por la comunidad internacional en su régimen de sanciones.