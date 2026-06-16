Rubén Arranz destapa las conexiones entre las tramas del PSOE: "Estamos hablando del secuestro del Estado a gran escala"

El Gobierno de España, y especialmente su presidente, Pedro Sánchez, se enfrenta a un complicado panorama judicial con varias tramas que confluyen en Moncloa. En este contexto, el periodista Rubén Arranz acaba de publicar un nuevo libro bajo el título de Extraños compañeros de trama. Corrupción, nepotismo, dinero y puñales en la corte sanchista (Deusto), una obra en la que trata de ordenar las conexiones entre distintas tramas políticas, empresariales y mediáticas que han marcado los últimos años de la vida pública española.

Precisamente, en Con Ánimo de Lucro hemos contado con el periodista de El Confidencial para profundizar en los detalles que componen una obra en la que los lectores pueden encontrar el modus operandi de un Ejecutivo que, al margen de otras tramas, ha tratado también de colonizar distintas instituciones y empresas con la excusa de considerarlas estratégicas. ¿Cómo afecta esto a la democracia española? Según ha explicado el periodista en la entrevista, "estamos hablando del secuestro del Estado a gran escala".

Comprender las conexiones

Durante la entrevista, Rubén Arranz ha explicado que el objetivo del libro ha sido ofrecer al lector una guía que permita comprender cómo determinados nombres y organizaciones han aparecido de forma recurrente en diferentes episodios de relevancia política y económica. "Hay una red, hay un espacio en el que usted no puede entrar y en el que se desarrollan los negocios", ha afirmado el periodista, quien ha sostenido que muchas de esas conexiones han terminado afectando a sectores estratégicos de la economía, a los medios de comunicación y a las estructuras de poder político.

En este sentido, Rubén Arranz ha señalado que la obra nació a partir de las preguntas que recibía de lectores y espectadores sobre la presencia de determinadas personas en distintos casos de actualidad. Según ha explicado, el libro ha intentado construir una visión de conjunto que permita entender cómo se relacionan entre sí nombres, empresas y organismos que habitualmente aparecen de forma aislada en la información diaria.

Uno de los ejes principales de la entrevista ha girado en torno a la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Así, Arranz ha defendido que la estrategia de influencia sobre el sector mediático no ha comenzado con el actual Gobierno y ha recordado distintas operaciones empresariales que, a su juicio, han condicionado la evolución del panorama informativo español durante las últimas décadas.

El periodista ha dedicado una parte relevante de su análisis al Grupo Prisa, Telefónica, Indra y otras compañías consideradas estratégicas. También ha hecho referencia al llamado escudo antiopas y a la capacidad de intervención del Ejecutivo en determinadas operaciones corporativas. En este contexto, considera que la pandemia ha supuesto además un punto de inflexión por el incremento de la publicidad institucional y por la creación de mecanismos de intervención económica que han ampliado la capacidad de influencia del poder político.

Redes de influencia

Otro de los capítulos destacados del libro aborda las informaciones relacionadas con la denominada trama de Leire Díez y las reuniones celebradas en un inmueble de la calle Diego de León de Madrid. De este modo, ha explicado cómo distintas investigaciones periodísticas fueron anticipando hechos que posteriormente han aparecido reflejados en actuaciones judiciales.

En ese contexto, ha reivindicado el papel del periodismo de investigación y ha advertido sobre los intentos de desacreditar determinadas informaciones antes de que fueran corroboradas por nueva documentación. "Entre el momento en que tú lo publicas y el momento en que hay el sumario judicial que ya lo recoge todo, te ponen a parir", ha afirmado. De hecho, el periodista ha sostenido que el deterioro institucional constituye uno de los principales riesgos para la democracia española y ha defendido el trabajo realizado por jueces, fiscales, investigadores y medios de comunicación que han participado en la revelación de distintos casos.

El papel del dinero público

Con todo, durante la entrevista, Rubén Arranz ha identificado el uso del dinero público como el elemento central que permite entender las relaciones descritas en su obra. "Sin el control del dinero público, esta red se corta, no existe, muere", ha asegurado. Así, según ha explicado, la capacidad de distribuir recursos públicos ha terminado generando estructuras de dependencia política, empresarial y mediática que han condicionado el funcionamiento de numerosos sectores.