Treinta y cinco horas y la productividad que no cotiza

El BOE del 15 de abril publicó, con la modestia de una "resolución sobre jornada y horarios", una medida de bastante más calado del que su título promete. Es ley no escrita que las decisiones retributivas más generosas viajan siempre en el vehículo administrativo más discreto, y esta no es excepción: la jornada general del personal de la Administración General del Estado baja de 37,5 a 35 horas semanales —1.533 horas al año— sin tocar el salario. Conviene traducirlo del administrativo al castellano económico. Reducir las horas dejando intacta la nómina es, sencillamente, subir el salario por hora. En torno a un 7 %, que es lo que cobra de más quien sigue cobrando lo mismo por trabajar menos.

En una empresa privada una subida así hay que ganarla. La financia el aumento de la productividad, y es el mercado —los clientes, que pueden decir que no— quien certifica que esa productividad existe; si la empresa se equivoca, lo paga ella. Ante el Estado, el ciudadano no dispone de ese "no": solo se le reconoce el derecho a pagar. Por eso la subida del sector público no se valida: se negocia.

De ahí que la medida admita dos lecturas, y que ambas incomoden. La amable es la del comunicado: el empleado público es hoy tan productivo que rinde lo mismo en menos tiempo. Pero, llevada en serio, esa lectura no es un elogio, sino una confesión: si en 35 horas se hace lo que antes exigía 37,5, alguien debería explicar qué se producía en las dos horas y media sobrantes. La áspera es la aritmética: si cada trabajador aporta un 6,7 % menos de horas y el servicio ha de mantenerse, harán falta alrededor de un 7 % más de efectivos para cubrir el hueco. Esos contratos no figuran en la resolución; la factura, en cambio, sí llegará, aunque a otra dirección. Se anuncia la mejora de condiciones, pero se silencia su coste.

Hay, además, una ironía técnica. La economía conoce desde hace medio siglo el mal de Baumol: en los servicios intensivos en trabajo —y la Administración lo es por definición— la productividad por hora apenas puede elevarse, porque el producto es, en buena parte, el propio tiempo dedicado a prestarlo. Recortar horas por decreto en ese terreno no crea productividad: la presupone. La resolución, en rigor, decreta primero el premio y confía en que la causa llegue después. Es una alteración del orden de los factores que en economía rara vez sale gratis.

No es detalle menor que la rebaja alcance solo a la Administración del Estado: las entidades locales y las autonómicas siguen, de momento, bajo el régimen anterior. Pero el precedente queda sentado, y aquí vale una regla más vieja que la propia función pública: todo privilegio nace como excepción y se entierra como derecho adquirido. Lo que hoy es singularidad para 1.533 horas, mañana será reivindicación en cada mesa de negociación del país; y a nadie, llegado el caso, le apetecerá ser el funcionario que trabaja más que el de la ventanilla de al lado.

Anticipo la objeción, porque es justa. Las 37,5 horas no cayeron del cielo: las fijó como suelo la disposición adicional 71.ª de los Presupuestos de 2012, en plena cura de adelgazamiento, y fueron los de 2018 los que retiraron aquella limitación. Quien escribe no defiende un número frente a otro como si alguno fuese sagrado, ni cambia de aritmética según quién ocupe La Moncloa. El argumento es anterior y más simple: en el sector público, cualquier mejora retributiva —y acortar la jornada a sueldo constante lo es— se concede sin el único árbitro que en el resto de la economía dictamina si podemos permitírnosla. El problema no es la cifra: es la ausencia de balanza y, de paso, de presupuestos en los que pudiéramos ver este coste.

La propia resolución ofrece, para quien quiera leerlo, su mejor chiste involuntario. Las 35 horas son para la generalidad; los puestos de "especial dedicación" conservan las 37,5. Es decir, la jornada larga se reserva, por una vez, para los de arriba. Es el único rincón del texto donde las horas y la productividad vuelven a guardar alguna relación, y uno sospecha que por descuido.

Queda la pregunta que ninguna resolución responde. Si trabajar menos por el mismo dinero fuese, sin más, una conquista, ¿por qué no extenderla a todos, empezando por quienes se examinan cada mañana ante un mercado que puede arruinarlos? La respuesta la conocen hasta sus promotores: una subida que solo hay que negociar es infinitamente más cómoda de conceder que una que hay que ganarse. Sobre todo cuando quien la concede y quien la cobra se ponen de acuerdo en que la pague un tercero que no estaba en la sala.