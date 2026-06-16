Trabajo enviará 114.000 cartas de aviso a las empresas por el calor

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviará 113.916 cartas esta semana a empresas de los sectores agrarios y de la construcción para informarles de la obligación de "garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas, así como de la normativa aplicable", tal y como podemos leer en esta nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

🏛 Yolanda Díaz ha intervenido en de la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica PREVENCIA 2026. ‼️ La vicepresidenta ha hecho referencia al plan frente al calor y la necesidad de que las empresas conozcan la normativa. 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/lC4CAvIxOt — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) June 15, 2026

"Todos los años lanzamos un plan del calor, que lanzamos esta misma semana. Ya les anuncio que vamos a lanzar nuevamente 114.000 cartas a todos los sectores empresariales afectados con mayor impacto por los golpes de calor para que conozcan cuál es la normativa que tenemos que desarrollar. Porque los datos, fíjense, del año pasado de la temporada del calor hemos realizado 10.784 actuaciones de la inspección de trabajo sólo para estas materias", comenzaba diciendo Yolanda Díaz.

"Se han saldado con 4.716 requerimientos, 291 infracciones, 92 requerimientos a las administraciones públicas y el coste fiscal de estas infracciones supera 1.600.000 euros. Por tanto, en la campaña de calor se está actuando", explicaba la ministra de Trabajo.

Zonas de descanso y realizar más pausas

Durante su intervención en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica (organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social), la ministra también ha expresado lo siguiente: "Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo".

Esta es una práctica que se viene produciendo desde el año 2021, cuando se enviaron un total de 137.503 cartas a empresas de los sectores de Construcción y Agrario. En dichas cartas se suelen incluir medidas de prevención (elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo) como planificar el trabajo para evitar o disminuir la exposición durante las horas centrales del día, habilitar zonas de descanso con sombra y realizar pausas con mayor frecuencia o hidratarse constantemente.

Una ley de prevención de riesgos laborales con "perspectiva de género"

Yolanda Díaz también ha hablado sobre la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que trata de aprobar el Gobierno de PSOE y Sumar. Para la ministra, esta ley (que aún debe pasar por el Congreso) reconoce los riesgos psicosociales y la salud mental, "los daños a la salud ya no serán sólo físicos, sino también mentales, cognitivos y emocionales, pero además quiero destacar que habrá un reglamento específico que abordará incluso la prevención de la conducta suicida en el entorno laboral y en los centros de trabajo".

"Por primera vez esta ley incorpora la perspectiva de género, porque sabemos bien que los riesgos no afectan igual a los hombres que a las mujeres, y esa diferencia tiene que estar en la ley. También la perspectiva de edad, el edadismo es importante en un país con una población trabajadora que envejece. A su vez, aborda el impacto de los algoritmos, el ciberacoso, la falta de desconexión digital, el calor y el frío extremos, la violencia y el acoso en el trabajo, también cuando se ejercen a través de la tecnología".