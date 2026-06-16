Un alcalde italiano pide 20 euros a sus vecinos por cada perro: "Dudo que el labrador pueda pagarte la pensión"

Un pequeño pueblo al norte de Italia, en la provincia de Milán, llamado San Giorgio su Legnano y con unos 6.868 habitantes, se ha dado a conocer al mundo después de que su alcalde, Claudio Ruggeri, pidiera a sus vecinos una contribución voluntaria anual de 20 euros por cada perro que tengan de mascota. Según el alcalde, el objetivo es destinar esos fondos a políticas en apoyo a la infancia, ya que en el municipio hay sólo 280 niños en la escuela primaria frente a 850 perros registrados, lo que supone 3,04 perros por cada niño.

Esta petición llegó a través de un editorial que el propio alcalde escribió en el boletín municipal oficial del ayuntamiento, donde expresó lo siguiente a sus convecinos:

"Tu perro labrador no te va a pagar la pensión"

"Cada día vemos con más frecuencia a parejas jóvenes que prefieren criar una mascota, quizás porque supone menos compromiso o, tal vez, por miedo al futuro. Cada uno es libre, evidentemente, de hacer lo que desee. Por supuesto, pero dudo que el labrador de casa pueda algún día pagarte la pensión. Sin duda lo hará el hijo o la hija de otra persona, que tendrá que pagársela indistintamente tanto a sus seres queridos que le trajeron al mundo como a cualquier otra persona (...) Os planteo una propuesta: donar al menos 20 euros al año por cada animal doméstico que se posea, de forma voluntaria. En San Giorgio su Legnano hay registrados unos 850 perros, sin contar los gatos ni otras especies animales. Si cada uno aportara esa cantidad, sería una gran ayuda para los 280 alumnos de la escuela primaria".

De esta forma, vemos que el alcalde de este pequeño pueblo propone a sus vecinos con mascotas (centrado sólo en los perros) que, de forma totalmente voluntaria y sin que se trate de un impuesto, donen alrededor de 20 euros al año para destinar ese dinero a políticas pro-infancia, de manera que se podrían llegar a recaudar hasta 17.000 euros al año si los dueños de los 850 perros del pueblo aportasen esos 20 euros anuales.

"Quizás no me reelijan por esta polémica"

En declaraciones para el Corriere della Sera, el alcalde dijo lo siguiente: "¿Qué reacciones provocó la petición a los dueños de mascotas? Un poco de todo. Algunos se quedaron con los titulares mientras que otros comprendieron el fondo del asunto. El año que viene mi municipio irá a elecciones; quién sabe, quizás no me reelijan por esta polémica. Pero creo que era necesario plantear el tema, y nos corresponde a los administradores encontrar soluciones".

Como vemos, esto está generando un amplio debate en Italia, hasta el punto de que la noticia ha llegado a España, donde a nivel nacional se vive una situación similar en cuanto al número de mascotas y al de menores de edad.

En cuanto al número de mascotas, y como hemos contado aquí, entre 2021 y 2025 ha crecido un 14,15% el número de mascotas en los hogares españoles. Si en el año 2021 había 13.291.039 mascotas (entre perros, gatos y otros animales) en el año 2025 hubo un total de 15.171.569 mascotas. El incremento en términos absolutos es de 1,88 millones de mascotas más entre 2021 y 2025.

Por otro lado, en cuanto al número de menores de edad, tenemos la siguiente evolución: En 2021 hubo en España 8.088.618 menores de edad. En 2022 la cifra era de 8.078.184 menores. En 2023 se registraron 8.025.186 menores. En 2024 bajaron a 7.960.945, y en 2025 se situaron en 7.863.023 menores de edad, según el INE. Así pues, entre 2021 y 2025 España ha perdido 225.595 menores de edad, lo que supone una caída del 2,79%.

Es decir, por cada menor de edad en España en 2025 hubo 1,93 mascotas, casi el doble, mientras que en 2021 la ratio era de 1,64 mascotas por cada menor de edad. En el siguiente gráfico se puede observar mejor esta evolución entre 2021 y 2025:

Como se puede ver en el gráfico, mientras el número de mascotas en España crece rápidamente en los últimos años, el de menores de edad ya ha caído por debajo de los 8 millones. Esto hace que la crisis de natalidad contribuya a agravar uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía y la sociedad española: la sostenibilidad del sistema público de pensiones.