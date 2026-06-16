URBAFORO: el futuro urbanístico de la Comunidad de Madrid, en imágenes

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URBAFORO se ha consolidado como un espacio de análisis sobre el modelo de crecimiento urbano en Madrid, con participación de administraciones locales, la Comunidad de Madrid y los principales actores del sector inmobiliario. A lo largo de la jornada se ha evidenciado la preocupación común por la falta de suelo finalista y la necesidad de aumentar la oferta residencial para atender la demanda creciente.