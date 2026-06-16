URBAFORO: el futuro urbanístico de la Comunidad de Madrid, en imágenes
Libertad Digital y el COAM celebran el URBAFORO MADRID, el gran foro sobre el futuro urbano de la región El evento ha reunido a alcaldes, promotores, gestores de suelo y representantes institucionales para debatir los retos del urbanismo madrileño
El periodista de Libertad Digital, Luis Fernando Quintero, ha sido el encargado de dirigir el foro Urbaforo, desde la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Ángela Baldellou sitúa la vivienda como el gran reto urbano de la Comunidad de Madrid. La directora gerente del COAM inauguró URBAFORO defendiendo la planificación urbana como eje del desarrollo sostenible y la vivienda.
La directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Ángela Baldellou, ha inaugurado este martes URBAFORO, el encuentro organizado por Libertad Digital centrado en los retos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.
La Mesa de Ayuntamientos de Urbaforo ha reunido a Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Jesús Montero, concejal de Urbanismo de Alcobendas; y Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, para analizar los retos del crecimiento urbano en la Comunidad de Madrid.
Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, ha explicado que el elevado precio del suelo ha tensionado el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes del municipio.
El alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, ha reclamado mayor capacidad de gestión para los municipios más pequeños y una mayor flexibilidad en la planificación para adaptar el crecimiento a cada realidad local. Durante su intervención, ha defendido que los ayuntamientos necesitan más herramientas y recursos para afrontar las exigencias derivadas del crecimiento urbano y de las políticas medioambientales.
Asensio Martínez también ha advertido de la relevancia de garantizar infraestructuras básicas como la energía, la movilidad o el transporte para sostener el desarrollo urbano, especialmente en un contexto de aumento de población y demanda de servicios. Junto a él, Jesús Montero, concejal de Urbanismo Ayuntamiento de Alcobendas.
Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, ha subrayado que estos proyectos han estado condicionados por largos plazos administrativos, lo que ha retrasado su ejecución durante años.
La Mesa de Ayuntamientos de Urbaforo ha reunido a Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Jesús Montero, concejal de Urbanismo de Alcobendas; y Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, para analizar los retos del crecimiento urbano en la Comunidad de Madrid.
La transformación urbana de un entorno modélico a nivel europeo: Moratalaz. Por Ignacio Pezuela, concejal presidente del distrito de Moratalaz y portavoz adjunto de la Comisión Permanente de Obras, Equipamiento y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Beatriz García, redactora jefe de Libremercado, modera la mesa: 'El futuro de la vivienda y los nuevos desarrollos urbanos'.
Urbaforo sitúa la vivienda, el suelo y la colaboración público-privada en el centro del futuro urbanístico de Madrid. En la mesa de debate: Haryan Rodríguez Puente, CEO de Ikasa, Agustín Sánchez Guisado, CEO UPPOL, Carolina Roca, presidenta ASPRIMA y Beatriz García, redactora jefe LIBRE MERCADO, moderando.
Agustín Sánchez Guisado, CEO UPPOL junto a Haryan Rodríguez Puente, CEO de Ikasa.
Carolina Roca, presidenta ASPRIMA, en un momento durante el foro Urbaforo.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha acogido este martes URBAFORO, el encuentro organizado por Libertad Digital para analizar los principales retos urbanísticos de la Comunidad de Madrid. La jornada ha reunido a representantes institucionales, alcaldes, responsables autonómicos y directivos del sector inmobiliario en torno a un debate común: cómo responder al crecimiento demográfico y a la creciente presión sobre la vivienda.
Haryan Rodríguez Puente, CEO de Ikasa, ha participado en la mesa sobre el futuro urbanístico de Madrid.
Beatriz García junto a Carolina Roca, presidenta ASPRIMA, en un momento durante el foro Urbaforo.
URBAFORO se ha consolidado como un espacio de análisis sobre el modelo de crecimiento urbano en Madrid, con participación de administraciones locales, la Comunidad de Madrid y los principales actores del sector inmobiliario. A lo largo de la jornada se ha evidenciado la preocupación común por la falta de suelo finalista y la necesidad de aumentar la oferta residencial para atender la demanda creciente.
El foro ha puesto el foco en cuestiones como la disponibilidad de suelo, la agilización de los procesos urbanísticos, la inversión privada y la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y sector empresarial.
El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Rafael García González, ha participado en Urbaforo en una conversación con el periodista de Libertad Digital, Luis Fernando Quintero, centrada en los retos de la ordenación territorial y el crecimiento urbano de la región.
El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Rafael García González, ha participado en Urbaforo en una conversación con el periodista de Libertad Digital, Luis Fernando Quintero, centrada en los retos de la ordenación territorial y el crecimiento urbano de la región.
El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Rafael García González, ha participado en Urbaforo. La intervención ha servido para analizar el equilibrio entre desarrollo económico, vivienda y sostenibilidad en una de las regiones con mayor presión demográfica de España.