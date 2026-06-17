Barcelona resucita su kit de vestuario ante los robos en la playa

La inseguridad y la delincuencia han aumentado durante los últimos años en algunas ciudades. Entre estas urbes destaca, especialmente, Barcelona. Como hemos publicado en Libertad Digital, durante el año 2024 una de cada tres personas fue víctima de algún delito en la Ciudad Condal, la peor cifra en diez años.

Concretamente, el 22,1% de la población sufrió algún delito relacionado con la seguridad personal. Por su parte, el 13% de los barceloneses sufrieron delitos relacionados con la ciberdelincuencia, mientras que el 7% del total fue víctima de delitos de tráfico. En este contexto, el 4% de las personas sufrió delitos en su domicilio.

Ante esta situación, en lugar de tomar medidas que realmente busquen solucionar los problemas de fondo que impulsan la delincuencia y, al mismo tiempo, se desincentive la comisión de delitos, una de las medidas estrella del Ayuntamiento de Barcelona, que lleva varios años implementándola, es el reparto de kits con ropa y calzado para las personas que hayan sufrido un robo en la playa.

¿Más seguridad para las víctimas?

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado recientemente en su portal de contratación un anuncio de licitación para el suministro de kits para las víctimas de robos en el Grupo de Playas de la Guardia Urbana de Barcelona. Concretamente, la institución publicó el documento el pasado 15 de junio, fijando la fecha de finalización para el plazo de presentación de solicitudes el próximo 1 de julio.

Así las cosas, el pliego de prescripciones técnicas que adjunta el organismo detalla que "el objetivo es el suministro de kits básicos de vestuario de reposición para dar asistencia a las víctimas de robos o hurtos en los que hayan perdido la ropa". De esta forma, se incide en que el kit incluye una mochila, una camiseta, un pantalón y unas chanclas.

En este sentido, el documento también detalla que las camisetas deberán estar compuestas al 100% por algodón preencogido, siendo de manga corta y cuello redondo. Del mismo modo, se establece que las prendas serán de color blanco, con un gramaje de entre 160 y 185 gramos y con un logotipo estampado en el pecho de color rojo.

Ayuntamiento de Barcelona

Del mismo modo, de acuerdo con el pliego publicado por el Ayuntamiento de Barcelona, el pantalón corto será de color azul marino y contará con bolsillos laterales. Además, tendrá que llevar una cintura elástica con cordón ajustable y estar compuesto al 100% de algodón. En este caso, la prenda no incluirá ningún logotipo.

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Por su parte, las chanclas serán también de color azul marino y tendrán que estar fabricadas en goma EVA y tira de PVC, siendo las tallas incluidas de la 36 a la 44.

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Finalmente, también se dará a los barceloneses una mochila de color blanco con esquinas reforzadas e impermeable, compuesta por nailon y con un logo estampado en color rojo e impreso con transfer ecológico.

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Con todo, el Ayuntamiento detalla que "cada kit irá envuelto en una bolsa transparente biodegradable de PLA o equivalente y estanca en el polvo con etiquetas que identifiquen la talla sin necesidad de abrir la bolsa contenedora". Concretamente, en el año 2027 se darán 450 unidades y en 2028 se repartirán otros 40 kits. De acuerdo con el documento, el valor estimado del contrato alcanza los 24.037,20 euros.

Naturalmente, esta iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha suscitado las críticas por parte de la oposición. Al respecto, Daniel Sirera, concejal del PP, denuncia que "Collboni asume que este verano le robarán las pertenencias a 900 personas en las playas de Barcelona". Así, incide además que "en lugar de reforzar la vigilancia y prevenir los delitos, normaliza la situación y se limita a gestionarla".

Collboni asume que este verano le robarán las pertenencias a 900 personas en las playas de Barcelona. En lugar de reforzar la vigilancia y prevenir los delitos, normaliza la situación y se limita a gestionarla. Resignación ante la inseguridad en lugar de soluciones. https://t.co/ltnOL3BEXu — Dani Sirera (@danielsirera) June 17, 2026

Por su parte, Carina Mejías, diputada de Vox en el Congreso, asegura que "Barcelona está fuera de control". De este modo, explica que "la delincuencia actúa con una impunidad obscena mientras los ciudadanos honrados pagan las consecuencias de años de dejación política". En este sentido, denuncia que "a los agredidos no les ofrecen justicia ni seguridad: les entregan un kit de playa".

Barcelona está fuera de control. La delincuencia actúa con una impunidad obscena mientras los ciudadanos honrados pagan las consecuencias de años de dejación política. A los agredidos no les ofrecen justicia ni seguridad: les entregan un kit de playa. Al delincuente,… https://t.co/Z90LtTkxTu — Carina Mejías (@CarinaMejias) June 16, 2026

Lo cierto es que iniciativas como esta, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona desde hace varios años, demuestran que la Administración, en lugar de hacer frente a los problemas reales de la sociedad, prefiere implementar medidas puramente estéticas.