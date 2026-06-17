¿De verdad voy a saber cuánto cobran mis compañeros?

En lugar de ampliar la libertad y la capacidad de acción de los individuos, incluidos los trabajadores y los empresarios, haciendo posible que se establezcan relaciones entre ambos de mutuo acuerdo y conforme a su propia responsabilidad, desde el poder político se sigue presionando para limitar cada vez más la libertad económica. En este sentido, una de las claves reside en la libertad contractual, que resulta especialmente beneficiosa para ambas partes pero cuyos términos tratan de dictar los gobiernos.

Así las cosas, ahora en España los empresarios y los trabajadores perderán nuevamente parte de su libertad para alcanzar acuerdos de forma autónoma, puesto que los poderes públicos van a controlar los niveles salariales con los que cada compañía retribuye a sus empleados, centrándose especialmente en garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Más control a la empresa

Como hemos informado en Libre Mercado, la Directiva (UE) 2023/970 establece nuevas obligaciones para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Esta normativa entró en vigor en junio de 2023 y, tal y como se detalló, el plazo de cumplimiento vencía el pasado 7 de junio de 2026.

Al respecto, la Unión Europea detalla que, de acuerdo con esta nueva normativa, "las empresas de la UE estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5%". En este sentido, las empresas con más de 250 empleados deberán informar anualmente a la autoridad nacional pertinente sobre la brecha retributiva de género de su organización. Por otra parte, "en el caso de las organizaciones más pequeñas, la obligación de facilitar esta información se cumplirá cada tres años; salvo para aquellas con menos de 100 empleados, que no tendrán obligación de informar".

Del mismo modo, la UE explica que "la Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas". Por otra parte, "también se impedirá que los empleadores pregunten a los solicitantes sobre su historial retributivo". De esta forma, una vez ocupen el cargo, los trabajadores tendrán derecho a pedir a sus empleadores información sobre los niveles retributivos medios y los criterios utilizados para determinar la retribución y la progresión de la carrera profesional, que deben ser objetivos y neutros con respecto al género.

En este sentido, el artículo 10 de la directiva, relacionada con la evaluación retributiva conjunta, establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los empleadores que están sujetos a la obligación de informar sobre las retribuciones (...), en cooperación con los representantes de los trabajadores". Así, la normativa también detalla que "la evaluación retributiva conjunta se llevará a cabo con el fin de detectar, subsanar y evitar diferencias de retribución entre las trabajadoras y los trabajadores que no estén justificadas".

Asimismo, este mismo artículo explica que, de acuerdo con la normativa, "los empleadores pondrán la evaluación retributiva conjunta a disposición de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores y la comunicarán al organismo de seguimiento". Del mismo modo, se establece que facilitarán esta información "también a la inspección de trabajo y al organismo de fomento de la igualdad, a petición de estos".

Al mismo tiempo, el artículo 7, relativo al derecho de los empleados a la información, establece que "los trabajadores tendrán derecho a solicitar y a recibir información por escrito, (...), sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo". En este sentido, los empresarios también tendrán la obligación de informar anualmente a todos los trabajadores de su derecho a recibir esta información.

En cualquier caso, lo cierto es que por el momento permanece en duda la forma concreta en la que se aplicará esta Directiva y, por tanto, no se conocen los pormenores de la información que llegará realmente a los trabajadores. La clave está en el nivel de detalle que conocerán los trabajadores respecto a sus compañeros. Al respecto, desde CEOE inciden en que, si no se conocen estos detalles es, precisamente, porque el Gobierno no ha traspuesto la Directiva a nuestro marco legal.

Impacto de la medida

Consultadas por Libre Mercado, fuentes de CEOE inciden en que, debido a que el pasado 7 de junio finalizó el plazo de transposición de la Directiva de transparencia retributiva, la organización "y el resto de interlocutores sociales son los que han instado al Ministerio de Trabajo a abrir una mesa de diálogo social sobre la materia, en la que también se incluya a los Ministerios de Igualdad y de Presidencia". Así, confirman además que el secretario de Estado de Trabajo se ha comprometido a ello. y que sería allí donde se negociarían los detalles de la trasposición de la directiva.

Al respecto, explican que "en ese proceso de diálogo social, lo previsible es que haya que hacer algún ajuste legal menor para adaptarnos a la Directiva y mejorar la herramienta de registro retributivo". No obstante, desde la organización aseguran que "en general, entendemos que en esta materia España está más avanzada que otros países de nuestro entorno".

Concretamente, desde CEOE aseguran que "gracias a las herramientas pactadas en el Diálogo Social, en especial el registro retributivo y la auditoría retributiva para las empresas, los planes de igualdad y las evaluaciones de puestos de trabajo, estamos bastante en línea con lo que establece la Directiva". De este modo, explican que "lo que nos preocupa en el proceso de transposición es el impacto que pueda tener sobre la pequeña empresa, puesto que las grandes empresas consideramos que cumplen".