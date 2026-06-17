El golpe del Gobierno a las nóminas para pagar las pensiones no llega a cubrir un mes de gasto

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha hecho balance esta semana de las subidas de impuestos al trabajo que ha introducido el Gobierno en los últimos años. La más voluminosa es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una estocada a más de 20 millones de empresarios, empleados y autónomos, que el Ejecutivo inauguró en enero del año 2023.

Como ya hemos publicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, el MEI consiste en una subida sistemática de las cotizaciones sociales que se pagan cada año. En el año 2023, el Gobierno estrenó este palo al trabajo subiendo las cotizaciones un 0,6% (repartido entre empresario y trabajador). El plan consiste en que, durante cada ejercicio, la subida va siendo cada vez mayor hasta alcanzar el 1,2% en 2029, donde continuará así fijada hasta 2050.

10.976 millones recaudados

Ahora, la ministra de Seguridad Social ha informado de que los ingresos acumulados del MEI desde su creación y hasta finales del 2025 han alcanzado los 10.976 millones de euros. "Y esa cifra no solo tiene un valor contable", aseguró la socialista. "Tiene un valor político institucional porque demuestra que España ha optado por prepararse y por no mirar al reto demográfico con pasividad y porque evidencia que las reformas pueden combinar protección presente y responsabilidad futura" presumió.

Cabe recordar, que la excusa que puso el Gobierno para la creación del MEI fue la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta).

Así, el Gobierno está ingresando desde 2023 lo que recauda a través del MEI en el exiguo Fondo de Reserva (la hucha). Sin embargo, mientras detrae riqueza de los empresarios y empleados, la intención del entonces ministro Escrivá de volver a llenar este fondo sólo está teniendo un efecto cosmético, con esos casi 11.000 millones de euros en tres años de los que presume Elma Saiz. Tanto es así, que esa cuantía no llega ni para pagar la última nómina de las pensiones contributivas, que registró en mayo el récord de 14.366 millones de euros, un 6,1% más que en mayo de 2025.

Y es que, desde hace muchos años el problema principal de la Seguridad Social es que las cotizaciones no alcanzan para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el sistema se tiene que financiar una parte cada vez mayor con cargo a los Presupuestos del Estado.

Así, aunque la hucha de las pensiones tenga más fondos, la Seguridad Social tendrá que seguir endeudándose y recibiendo dinero del Estado para pagar las prestaciones. En concreto, la deuda de la Seguridad Social ha alcanzado el récord de 136.177 millones hasta marzo, que suponen 101.289 millones más desde los 34.888 millones de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.

Elma Saiz ha apuntado además que la previsión para el 2026 es recaudar 5.298 millones este año, un 20% más que en 2025.

Al mismo tiempo, la ministra ha destacado que a través de la llamada "cuota de solidaridad", otro palo al trabajo que el Gobierno estrenó en 2025 para los sueldos más altos y que no les genera derecho a pensión, la Seguridad Social recaudará este año 567 millones de euros, un 42% más que el año anterior.