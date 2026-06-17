La CEOE en Castilla-La Mancha incendia a la izquierda por el absentismo: "Cogen baja porque les ha dejado la novia"

El absentismo laboral vuelve a ser objeto de debate esta semana. Ayer martes, la CEOE organizó un encuentro empresarial en el que también participaron otras patronales de los distintos sectores empresariales para abordar la "crisis sanitaria y económica del absentismo en España".

En el evento, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció que el coste por las bajas laborales se ha triplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025. "Se trata de la segunda partida de gasto, sólo superado por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo", señaló. Según sus cálculos, como las empresas asumen más de la mitad del coste total del absentismo (alrededor de 17.000 millones de euros), la situación les resulta insostenible.

"Son unos memos"

Esta problemática también provocó una polémica reflexión por parte del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que se quejó de la poca fortaleza mental de las generaciones más jóvenes de trabajadores debido al aumento de bajas por salud mental.

"Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado, no. Tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC), en la parte que afecta la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra" expresó.

"Es decir, sin ánimos de ofender. Yo tengo dos hijos en esa edad, eh, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. O sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral. ¡Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral, porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje!", señaló el representante manchego de la patronal. "Entonces, como automáticamente al día siguiente ya ha cogido la baja. Pero claro, es que la baja se la da alguien" añadió.

Indignación de Mónica García y Yolanda Díaz

El enfado de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por este asunto no tardó en llegar en las redes sociales. A través de una publicación en su perfil de BlueSky, Díaz calificó ayer de "intolerables" las declaraciones de Ángel Nicolás y recalcó que "nadie que llame memos a los jóvenes puede representar a ninguna institución".

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, también se ha mostrado este miércoles indignada por las declaraciones de ambos miembros de la CEOE. "Las bajas laborales no son absentismo, son un acto médico, en el que igual que un médico te prescribe un fármaco, te prescribe que no puedes ir a trabajar", afirmó en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Según García, la organización empresarial está "deslizando que los trabajadores cogen bajas sin causa", lo que considera un cuestionamiento de la independencia de los facultativos. "Se está atacando la autonomía de los médicos para dictar y firmar las bajas de los trabajadores", aseguró.

Sobre las declaraciones de Ángel Nicolás, García dijo que "ahora que tenemos un problema de salud mental entre los jóvenes, la patronal se dedica a banalizar y a escurrir el bulto". Además responsabilizó a determinadas condiciones laborales de contribuir al deterioro psicológico de muchos trabajadores.