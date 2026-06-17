La OMS premia a Mónica García después de que el Gobierno aumente un 140% los pagos a este organismo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recibido hace escasos días en Ginebra un premio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entregado personalmente por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el distintivo prima el "impulso dado por España a las políticas de prevención y control del tabaquismo".

Huelga decir que, siempre dentro del marco de intensa actividad propagandística que caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Sanidad celebró inmediatamente la distinción, presentándola como "un respaldo internacional a la estrategia regulatoria impulsada durante los últimos meses", a pesar de que estas iniciativas han sido contestadas a nivel europeo y criticadas asimismo por organismos reguladores como la CNMC, que ha denunciado la "falta de evidencia empírica" de los proyectos que ha impulsado la política comunista.

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para la trayectoria política de García. La ministra atraviesa una etapa de creciente desgaste interno, acumula controversias relacionadas con sus iniciativas legislativas y afronta un horizonte político cada vez más incierto dentro de un proyecto de menguante popularidad, como es Sumar.

200.000 euros anuales

Al mismo tiempo, su vinculación con la OMS se ha ido estrechando de forma progresiva, alimentando el malestar ante la posibilidad de que la ministra pueda emplear su cargo ministerial para granjearse un posible salto futuro a un cargo de élite en dicha burocracia internacional. Este diario ya avanzó hace ahora un año, de hecho, que Mónica García podría tener en su punto de mira una posición de alto cargo donde su nivel retributivo se situaría en el entorno de los 200.000 euros anuales.

En clave presupuestaria, García ha movido ficha de forma clara para emplear todo el dinero público posible para engrosar las finanzas de la OMS. No en vano, la contribución de España a la organización ha pasado de 10,2 millones de dólares en el bienio 2022-2023 a 24,5 millones para 2024-2025, lo que supone un incremento del 140%. Estas cifras no paran de subir, puesto que España también ha comprometido nuevas contribuciones voluntarias, incluyendo 5,25 millones de euros que serán desembolsados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Mientras tanto, arrecian las críticas de los gobiernos autonómicos que llevan las riendas de la política sanitaria y comprueban cómo la acción del Gobierno central no deja de torpedear su accionar. Recientemente, la criticada gestión de la crisis del hantavirus ha abierto un nuevo frente político para la ministra, quien de nuevo se alineó inmediatamente con la OMS sin tomar en cuenta las prevenciones y salvedades que reclamaban los gobiernos autonómicos de Canarias o Madrid.



"Está utilizando su puesto y está utilizando España para asegurarse un cargo en la OMS cuando su tiempo como ministra termine", declaró incluso la responsable de la Consejería de Salud madrileña, Fátima Matute, en una entrevista concedida a esRadio.

Llama la atención, además, que el galardón concedido por la OMS a García corresponda a los premios del Día Mundial Sin Tabaco de 2024, cuya celebración oficial tuvo lugar el 31 de mayo, pese a lo cual se concedió esta distinción con más de diez días de antelación.