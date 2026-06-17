De la escasez al aluvión: la reapertura de Ormuz inundará de crudo el mercado mundial

Si finalmente se hiciera efectivo el acuerdo de paz entre EEUU e Irán podría cambiar sustancialmente el escenario geopolítico y económico actual. En este sentido, uno de los elementos que han sido un factor de preocupación a nivel mundial ha sido el encarecimiento del crudo y el gas como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la reapertura del Estrecho podría provocar un aluvión de petróleo que introdujera un exceso de oferta en el mercado.

Así las cosas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha rebajado de forma significativa sus previsiones sobre la demanda mundial de petróleo para 2026 y ha advertido de que el mercado podría registrar un "importante excedente" de crudo en 2027. Precisamente, el organismo considera que la recuperación prevista del consumo el próximo año no será suficiente para absorber el fuerte aumento de la oferta.

¿Exceso de oferta?

En su último informe sobre el mercado petrolero, el organismo estima que la demanda mundial de petróleo caerá en 1,1 millones de barriles diarios durante 2026, una corrección de 700.000 barriles diarios respecto a la previsión publicada en mayo. Según la agencia, esta revisión responde al desplome registrado en las entregas durante el segundo trimestre de 2026, cuando el consumo se redujo en 5 millones de barriles diarios debido al encarecimiento de los combustibles y a las interrupciones en la disponibilidad de productos petrolíferos.

En este contexto, a pesar de la caída prevista para este año, la AIE espera una recuperación del mercado en 2027. En concreto, calcula que la demanda mundial aumentará en 2 millones de barriles diarios, impulsada por la normalización de los flujos comerciales internacionales, la reducción de los precios del petróleo y unas perspectivas económicas más favorables.

No obstante, lo cierto es que el organismo considera que este incremento del consumo no evitará que el mercado entre en una situación de superávit. "Nuestro primer análisis de los balances para 2027 muestra un importante excedente el próximo año", señala la AIE en su informe. En consecuencia, según la AIE, este escenario podría aliviar las tensiones que han afectado al mercado en los últimos años y facilitar la reconstrucción de inventarios estratégicos de petróleo.

Por otra parte, en el lado de la producción, la AIE prevé que la oferta mundial de petróleo disminuya este año en 3,9 millones de barriles diarios, hasta situarse en 102,4 millones de barriles diarios. Así, el organismo destaca que las pérdidas de suministro registradas en la región del Golfo Pérsico serán compensadas parcialmente por el aumento de la producción en países ajenos a la alianza OPEP+.

No obstante, el cambio más significativo llegaría en 2027. Según la AIE, el próximo año la producción mundial aumentará en 8 millones de barriles diarios, hasta alcanzar 110,3 millones de barriles diarios. Concretamente, este crecimiento estaría vinculado a la recuperación gradual de las exportaciones y de la producción de los países del Golfo, siempre que se mantenga el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y se complete la reapertura del estrecho de Ormuz.

Caída de las reservas

En cualquier caso, en su último informe la AIE también alerta sobre la evolución de las reservas mundiales de petróleo. Al respecto, el organismo detalla que, aunque la demanda se ha reducido de forma notable, los inventarios continúan disminuyendo.

Según los datos proporcionados por la AIE, las existencias del sistema petrolero mundial se han reducido a un ritmo medio de 3,8 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra que ha afectado a la región. De esta forma, solo durante mayo las reservas descendieron en 143 millones de barriles, lo que equivale a 4,6 millones de barriles diarios.

La situación es especialmente relevante en los países de la OCDE. La AIE indica que las reservas gubernamentales de emergencia de estos países han disminuido en 163 millones de barriles, a un ritmo de 1,8 millones de barriles diarios, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 1990.