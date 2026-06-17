Desesperación entre los empresarios para frenar el absentismo: las siete medidas que reclaman al Gobierno

Ayer martes, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizó un encuentro empresarial en el que también participaron otras patronales de los distintos sectores empresariales, como Cepyme, CNC, ATA, Asedas o la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), entre otras. Este evento centró en buscar soluciones ante la "crisis sanitaria y económica del absentismo en España".

En dicho evento, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso el foco en que "el absentismo es un problema sanitario, con derivadas sociales y económicas, y de unas dimensiones que nos afectan a todos. Detrás de cada baja médica hay una persona que necesita atención, acompañamiento y una respuesta eficaz del sistema".

"El coste del absentismo fue de 33.000 millones en 2025"

El presidente de la CEOE también puso cifras sobre la mesa en cuanto al absentismo laboral. "El coste del absentismo en España se ha triplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025. Se trata de la segunda partida de gasto, sólo superado por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo".

Durante su intervención también aseguró que las empresas asumen más de la mitad del coste total del absentismo, alrededor de 17.000 millones de euros. Además de incidir en que en España 1,4 millones de personas, aproximadamente, no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año durante 2025.

Desde la patronal se proponen las siguientes medidas "para detener de forma decidida y con urgencia el lastre del absentismo":

Incrementar el número de profesionales sanitarios e inspectores en los servicios públicos de salud y el INSS. Potenciar las competencias de las Mutuas y dotarlas de recursos necesarios. Adelantar los controles al trabajador de baja por su Inspección Médica, que actualmente comienzan a partir de los 365 días, incorporando, al menos, una evaluación a los 3, 6 y 9 meses de duración de cada proceso, para lo que es imprescindible la participación de las Mutuas. Que la Inspección Médica del INSS asuma el control de los procesos de IT cuya reiteración supere la frecuencia habitual en términos anuales, independientemente de si tienen origen en la misma o en diferente patología. Que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de los procesos de IT por contingencias comunes. Exonerar a las empresas de la cotización empresarial por contingencias comunes en todos los procesos que duren más de 365 días, dado que se han duplicado en los últimos seis años debido al cuello de botella del INSS. Exonerar del 100% de las cotizaciones empresariales en los contratos de duración determinada que se suscriban para la sustitución de personas con el contrato suspendido por causa de incapacidad temporal.

Distribución alimentaria y construcción

Durante la jornada también tuvieron ocasión de intervenir otros actores como Ignacio García, director general de Asedas, quien afirmó que en la distribución alimentaria "los procesos de incapacidad temporal crecieron un 150% respecto a 2018 y un 13% sólo entre 2024 y 2025, hasta superar los 186.000 casos durante el año pasado. Está llegando a unos extremos insostenibles". Según expresó Ignacio García, el coste para las empresas del sector alcanzó los 1.180 millones de euros. "El 22% de las bajas se registran en lunes y las ausencias entre menores de 35 años crecieron un 152%, mientras que entre los mayores de 55 años bajaron un 32%".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, cifró el absentismo en la construcción en el "máximo histórico de 6,2% de la jornada pactada anual, con 113 horas perdidas por asalariado al año y un alza del 23% en horas no trabajadas pero remuneradas entre 2018 y 2025. Los costes directos e indirectos superan los 3.500 millones de euros, dos tercios de los cuales recaen sobre pequeñas y medianas empresas".

Por último, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dijo que "el absentismo es la puntilla que se da a los autónomos que, sólo en burocracia, tienen que asumir un coste de 10.000 millones de euros cada año que se suman al incremento de la presión fiscal, la no deflactación del IRPF o la subida de las cotizaciones sociales, entre otros".