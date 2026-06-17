Los costes laborales marcan un máximo histórico en España y ya se sitúan en 3.278 euros

Los precios siguen subiendo y la productividad permanece estancada, mientras los salarios de los españoles no son suficientes para afrontar el coste de la vida. Sin embargo, los costes laborales a los que hacen frente los empresarios por cada uno de sus trabajadores también están disparados y, de hecho, se sitúan en niveles récord.

Así lo confirman los datos proporcionados por el INE, que detallan cómo el coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, subió en tasa anual un 4,9% en el primer trimestre de 2026, situándose en 3.278 euros, lo cual supone su nivel más alto de la historia para un primer trimestre, superando todas las cifras registradas desde el año 2000, que marca el inicio de la serie.

Los costes laborales, en máximos

Si los trabajadores no pueden recibir un mayor salario en términos netos y los empresarios encuentran desincentivos para la contratación es, entre otras razones, por el hachazo fiscal que perpetra el Gobierno sobre los sueldos. Así, se explica que el coste laboral medio haya alcanzado los 3.278 euros en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 4,9% respecto al mismo periodo de 2025.

El coste laboral incluye tanto las remuneraciones salariales como las cotizaciones sociales y otros costes asociados al empleo. En este sentido, el INE detalla cómo en el primer trimestre el coste salarial medio se situó en 2.403,8 euros por trabajador y mes, tras aumentar también un 4,9% interanual. Esta cifra constituye igualmente el nivel más alto para un primer trimestre desde el inicio de la serie.

INE

Por su parte, los denominados otros costes, que agrupan principalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, alcanzaron los 874,21 euros por trabajador y mes, un 4,8% más que un año antes. Dentro de este apartado, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que representan el componente principal, registraron un incremento interanual del 4,5% durante los tres primeros meses del año.

En este contexto, el coste laboral por hora efectiva trabajada se elevó hasta los 24,88 euros, con un crecimiento del 5,4% respecto al primer trimestre de 2025. En paralelo, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4,8%, hasta situarse en 21,62 euros.

Con todo, por ramas de actividad, el mayor aumento del coste laboral se produjo en el suministro de energía, donde creció un 15,1% interanual, hasta alcanzar los 9.043,7 euros por trabajador y mes. La segunda mayor subida correspondió a la educación, con un incremento del 10,8%, situando el coste laboral en 3.130,99 euros mensuales.

En el extremo contrario, el suministro de agua fue la única actividad que registró una caída del coste laboral, con un descenso del 0,9%, hasta los 3.499,52 euros por trabajador y mes. Los aumentos más moderados se observaron en la hostelería, donde el coste laboral creció un 1,4% hasta los 1.883 euros mensuales, la cifra más baja entre todas las actividades económicas, y en las actividades artísticas, con una subida del 2,3% y un coste medio de 2.127,8 euros al mes.

Impacto del SMI

En este contexto, conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado de forma exponencial el Salario Mínimo Interprofesional en los últimos años, lo que impulsó al alza los costes laborales y dificulta la incorporación al mercado de trabajo a aquellas personas de menor cualificación y menor experiencia. Como detalla el Ejecutivo, desde 2018 se han aprobado ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un incremento acumulado del 66%. Así, ha pasado de 735 euros al mes en 2018 a los 1.221 en 14 pagas en 2026.

Moncloa

Por tanto, no es de extrañar que las vacantes de empleo hayan marcado un nuevo máximo. Según informa el INE, durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 159.785 vacantes de empleo, lo que supone 6.900 más que un año antes y el dato más elevado desde que comenzó esta estadística en 2013. Concretamente, el sector servicios concentró la mayor parte de las vacantes, con 138.379 puestos, equivalentes al 86,6% del total. Por su parte, la industria reunió 12.261 vacantes y la construcción 9.145.

INE

Lo cierto es que, según la definición utilizada por el INE, una vacante corresponde a un puesto de trabajo de nueva creación, sin cubrir o que quedará libre próximamente y para el que la empresa está realizando acciones activas de búsqueda de candidatos externos. Al respecto, el 91,6% de las empresas consultadas aseguró no tener vacantes porque no necesitaba incorporar más trabajadores, mientras que el 4,8% señaló el elevado coste de contratación como principal motivo para no ofrecer puestos disponibles.