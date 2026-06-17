Marco Bermúdez, el niño prodigio que ya es CEO con sólo 14 años

Si hay un nombre que cada vez suena con más fuerza entre los emprendedores de este país es el de un joven de 14 años llamado Marco Bermúdez, que a su corta edad ya es CEO de la empresa SmartBridge y fundador de una comunidad para jóvenes emprendedores llamada The Young Founders Club.

El camino emprendedor de Marco Bermúdez comenzó con tan sólo 8 años en "Genyus School", una escuela para niños emprendedores. En una entrevista para el canal de YouTube de "Hablando en Plata", Marco dice que "allí me enseñaron muchísimo de emprendimiento, de oratoria, de relaciones sociales, de cómo dirigir equipos. Ahí fue cuando empezó todo. Empezamos a ir a eventos, empezamos a ir a sitios, y también están mis padres que me llevan a todos los sitios, a mi familia que me apoya, mis amigos más de lo mismo, etc. Entonces se han dado una serie de consecuencias para que seguramente sea el emprendedor más joven que conozcas".

"Con 8 años tuve mi primera idea real"

"Yo con 8 años tuve mi primera idea real, se podría decir, que eran robots humanoides con inteligencia artificial para ayudar a personas mayores. Esa era la idea, porque al final no salió nada. ¿Pero qué me llevé de ese proyecto? Pues aprendí a hacer lo que es una propuesta de valor, analizar la competencia, hablar en público, a presentar, a convencer a otras personas de que igual mi idea sí que es buena. Entonces aprendí mucho de eso, pero para este proyecto me di cuenta de que ni tenía el dinero, ni tenía la experiencia, ni tenía el equipo. Entonces era algo muy complicado para como yo era en ese momento. Con 8 años hacer robots no encaja", contaba al entrevistador sobre sus inicios en el emprendimiento.

También cuenta cual fue el momento en el que hizo "clic" en su corta vida emprendedora: "Entonces un día comprando con mi padre, no sé qué estábamos buscando, pero no lo encontrábamos. Era un supermercado nuevo y no lo encontrábamos, al final resultó que estaba en el pasillo de al lado. Y dije ‘oye, ¿y si hiciéramos un Google Maps, pero para supermercados?’ Y con ese proyecto ya aprendí muchísimo más y me metí más en buscar financiación, que estábamos buscando 30.000 euros para desarrollar como el MVP. Y fui aprendiendo mucho más, recalcando en los conocimientos que ya tenía, aprendiendo otros nuevos. ¿Y por qué todo al final? ¿Por qué yo empiezo? ¿Por qué este proyecto? Pues por tener curiosidad, por tener ganas de hacer cosas".

¿Sus claves? Ser creativo y constante

A pesar de su juventud, Marco tiene muy claro lo que está haciendo y lo que quiere conseguir. Así lo pone de manifiesto cuando dice "yo creo que las dos principales cualidades de un emprendedor es ser creativo, primero para saber encontrar una buena idea y después para seguir sabiendo cómo desarrollarla, no para cambiar de proyecto cada dos meses, eso creo que es un error increíble y que está relacionado con la segunda faceta, que es ser constante".

"Saber cuándo trabajar, saber en qué momentos tienes que descansar, pero, sobre todo tener una constancia y seguir haciendo cosas día a día. Yo creo que es mucho más importante ser constante que ser un motivado que trabaja igual 8 horas un día, pero hasta dentro de un mes no vuelve a hacer nada. Yo creo que es mucho mejor ir trabajando poquito a poquito cada día", explica Marco.

Cuenta en qué consiste su empresa

Sobre la empresa que actualmente dirige, Smartbrige, dice lo siguiente: "Smartbridge es un software que ayuda a los ingenieros en el proceso de ideación de un puente, es decir, cuando a un ingeniero le encargan construir un puente de un lado a un lado, tiene que probar en base a su experiencia qué tiene que hacer. Si pone una viga, si pone tres, si hace un atirantado, si hace uno que tenga dos columnas, etc. Smartbridge te dice exactamente cual tienes que hacer"

"Te lo dice en base al terreno que tú le has dado, el terreno de, oye, pues mi terreno es así, y después le dices quiero que sea muy seguro, que cueste tanto dinero, que tarde tanto en construirse, que tenga no sé cuántos carriles, que aguante a no sé cuántas personas, entonces con todo eso el software te da el mejor puente, el puente más efectivo para esos parámetros y ese terreno", cuenta el joven de 14 años.

Vive como un niño de 14 años... pero sin perder el tiempo

Tal y como cuenta el propio Marco, su actividad como emprendedor no le impide hacer lo propio de un chaval de su edad. "Yo voy al colegio, tengo mis amigos, juego al baloncesto, estoy con mi familia y hago todas las cosas que hace un niño de 14 años. Pero ¿cuál es la clave para tener más tiempo? Yo tengo ciertas maneras de que cuando estoy trabajando de verdad esté haciéndolo. Por ejemplo, trabajar en bloques con la técnica Pomodoro, centrarme sólo en una tarea, apagar las notificaciones, cosas así que al final te ayudan muchísimo. Y después hay algo super importante, que es invertir el tiempo en lo que de verdad importa".

"¿A qué me refiero con esto? Pues a no estar con el móvil scrolleando cinco horas al día, a dedicar el tiempo a cosas que de verdad te aporten valor. Que en mi caso es crear mis empresas, pero en el caso de otro puede ser jugar al fútbol o estudiar para una carrera. Pero yo creo que la clave que cualquier persona tendría que seguir es dedicar el tiempo a lo que de verdad importa", explica el joven Marco Bermúdez.