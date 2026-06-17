Marruecos golpea al vacuno español: las exportaciones de animales vivos caen a cero

El sector vacuno de carne es uno de los pilares de la ganadería española. Con cerca de 6,5 millones de cabezas repartidas en unas 110.000 explotaciones, el sector genera alrededor del 15% del valor de la Producción Final Ganadera y supone cerca del 6% de toda la Producción Final Agraria del país. Sin embargo, las explotaciones dedicadas a la producción de carne atraviesan semanas complicadas. El motivo no está en una caída del consumo, sino en el cierre de uno de sus mercados más importantes: Marruecos.

Hasta finales de 2025, el Reino alauita era el principal comprador de bovinos vivos procedentes de España. Según datos difundidos por UPA, en 2024 llegaron a Marruecos 61.715 animales de más de 300 kilos, lo que representó el 52% de todas las exportaciones españolas de ganado vacuno vivo. En 2025 fueron 51.986 cabezas, equivalentes al 64% del total. La situación ha cambiado radicalmente este año. "En 2026 esta cifra es cero", denuncian desde la organización agraria.

Detrás del bloqueo se encuentra la decisión de Marruecos de endurecer al máximo las restricciones sanitarias tras la aparición de casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el noreste de España a finales de 2025.

UPA recuerda que esta enfermedad animal no afecta a las personas y que los focos detectados se limitaron a Cataluña y Aragón. Por ello, la organización reclama que Marruecos aplique el principio de regionalización, un mecanismo que permitiría seguir exportando desde las zonas libres de la enfermedad. Para lograrlo, la organización agraria ha pedido al Ministerio de Agricultura que impulse gestiones diplomáticas "al más alto nivel" con las autoridades marroquíes.

El problema no afecta únicamente al ganado vivo. Según explica UPA, Marruecos también ha paralizado la entrada de carne fresca española y ha reducido de forma significativa las compras de carne congelada. Por ello, la organización reclama al departamento que dirige Luis Planas una actuación urgente para desbloquear el comercio con Marruecos y evitar que el cierre de un mercado clave siga perjudicando a miles de explotaciones ganaderas españolas.