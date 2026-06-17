Récord de vacantes sin cubrir mientras los beneficiarios del IMV se disparan con Sánchez

Si hace tan sólo unos días contábamos como el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) había crecido un 839,4% entre agosto de 2020 y mayo de 2026, al mismo tiempo que la tasa de desempleo ha caído durante dicho periodo, hoy comparamos la expansión del IMV con el también aumento en el número de puestos vacantes en nuestra economía, a raíz de una de las últimas publicaciones del INE.

Como decimos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) donde incluye un apartado en el que muestra la evolución de las vacantes por sector de actividad.

En primer lugar, hay que recordar que el INE con vacante de empleo "se refiere a un puesto remunerado creado recientemente o no ocupado, o que está a punto de quedar libre, para el cual el empleador: a) está tomando medidas activas y está preparado para tomar otras al objeto de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa en cuestión, y b) tiene la intención de cubrirlo inmediatamente o en un plazo de tiempo determinado".

En vista de esto, en el siguiente gráfico podemos ver que el actual número de empleos vacantes está en el punto más alto de toda la serie histórica, que comienza en 2013:

Si en el tercer trimestre de 2013 el número de empleos vacantes era de 72.790, en el primer trimestre de 2026 el número total de vacantes ha sido de 159.785. No obstante, si lo comparamos con los datos a la llegada de Pedro Sánchez al poder, que fueron 98.493 (en el segundo trimestre de 2018), tenemos que desde que gobierna el PSOE el número de vacantes en el empleo ha aumentado un 62,2%, habiendo 61.292 vacantes más.

Como se puede ver, la gran mayoría del incremento de los puestos vacantes se explican por el sector servicios, ya que las vacantes en la industria o la construcción apenas han crecido en comparación. Esto resulta llamativo no porque haya aumentado el número de vacantes en sí mismo, ya que también se ha creado más empleo, sino por el hecho de que se produce al mismo tiempo que el IMV no para de crecer mes a mes.

Suben las vacantes... y los beneficiarios del IMV

En este gráfico, que ya pudimos ver en este artículo, se puede ver la evolución de los titulares y beneficiarios del IMV entre agosto de 2020 y mayo de 2026:

Como vemos, entre agosto de 2020 y mayo de 2026 el número de beneficiarios del IMV ha aumentado un 839,4%, mientras que el número de vacantes en el empleo en el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2026 ha variado desde los 74.346 puestos vacantes a los 159.785 ya mencionados, lo que supone un aumento del 114,9%.

En suma, tenemos que mientras que el paro ha caído en aproximadamente un millón de personas entre mediados de 2020 y la actualidad, en el mismo periodo ha crecido un 114,9% el número de vacantes en el empleo y un 839,4% el número de beneficiarios del IMV.

Así pues, es cuanto menos llamativo que se produzca esta combinación de situaciones, ya que lo razonable sería que, si faltan puestos por cubrir, no se produjera al mismo tiempo un aumento en el número de titulares y beneficiarios del IMV. Sin embargo, ya estamos acostumbrados a que, en la España de Pedro Sánchez, todo pueda ser posible.