Sigue el lío laboral en la Taberna Garibaldi: salen otros trabajadores a defender a Pablo Iglesias

Ayer contábamos que desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) denunciaban a Pablo Iglesias y a los responsables de la Taberna Garibaldi por acusaciones de explotación laboral. Pues bien, hoy hay un nuevo episodio en este "culebrón" después de que la cuenta de X de la Taberna Garibaldi haya salido a desmentir dichas acusaciones.

Como decimos, este martes la Sección Sindical de la Taberna Garibaldi, a través de la cuenta de X de la CNT Comarcal Sur de Madrid, denunció que "la plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios organizativos sin planificación, incumplimientos reiterados de derechos laborales básicos y situaciones de trato vejatorio por parte de los responsables de la empresa", entre otras cuestiones.

Ante estas acusaciones, la propia empresa publicó el siguiente comunicado a través de su cuenta de X a las 22:13 del martes por la noche:

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE LA TABERNA GARIBALDI Ante el comunicado del sindicato CNT de Villaverde, la totalidad de trabajadores en activo de la Taberna Garibaldi, queremos decir lo siguiente 🧵👇 — Taberna Garibaldi (@Garibaldi_28012) June 16, 2026

El comunicado dice lo siguiente:

"Ante el comunicado del sindicato CNT de Villaverde, la totalidad de trabajadores en activo de la Taberna Garibaldi, queremos decir lo siguiente.

Que sólo una compañera de la plantilla, en situación de baja laboral desde hace varios meses, está afiliada a ese sindicato. Que no compartimos lo que dice ese comunicado y que desconocemos si se ha hecho público con el consentimiento de nuestra compañera que, como decimos, está en situación de baja laboral. Que cuando ha habido problemas en el trabajo los hemos planteado y resuelto dialogando con los compañeros encargados de la administración y la gestión de la taberna. Que hace meses, todos nosotros y nosotras comunicamos por escrito a la dirección de la empresa que la compañera en situación de baja no nos representaba sindicalmente a ninguno. Que defendemos y respetamos el derecho de todo trabajador a estar organizado sindicalmente donde quiera, pero no aceptamos que se aproveche la notoriedad de uno de los socios de la empresa para favorecer, en nuestro nombre, intereses políticos y mediáticos ajenos a nosotros".

En suma, este comunicado desmiente todas las acusaciones que la propia Sección Sindical de la Taberna Garibaldi vertió ayer contra el exvicepresidente del Gobierno y contra la dirección de la empresa. Un comunicado que ha llamado especialmente la atención porque se ha publicado a través de la cuenta oficial de la empresa, propiedad de Pablo Iglesias, Carlos Ávila y Sebastián Fiorilli, lo que da a entender que es la propia empresa la que habla en nombre de los trabajadores.

Sea como sea, lo que está claro es que las últimas semanas no están siendo fáciles para el creador de Podemos. Tanto en su faceta como fundador de Canal Red como en su rol de empresario de la Taberna Garibaldi, le han "crecido los enanos" al producirse denuncias por abuso laboral en ambos proyectos, algo con lo que Pablo Iglesias siempre ha sido muy crítico en su discurso.