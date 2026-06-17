A la espera del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la petición de prórroga de la central nuclear de Almaraz, al que seguirá la decisión del Gobierno sobre su continuidad o no, las autoridades de la zona, incluidas las socialistas, y los trabajadores siguen presionando para que la central siga en marcha y no cierre, como estaba previsto, en otoño de 2027.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

El PSOE extremeño dio este martes una muestra más de las divergencias que exhibe en este asunto con el Gobierno central. La Diputación Provincial de Cáceres, gobernada por los socialistas, decidió remitir a Pedro Sánchez y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una iniciativa a favor de la continuidad de la central nuclear, pactada por PSOE y PP y aprobada el pasado 28 de mayo. "La Diputación de Cáceres ha manifestado de forma reiterada y unánime, tanto en la presente legislatura como en las anteriores, la necesidad de que la central nuclear de Almaraz mantenga su actividad porque, además de por su aportación de energía a la red nacional, es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio", señala el pacto, que apunta que la institución "no defiende a las empresas eléctricas ni al Gobierno de España" sino que "responde exclusivamente a la defensa de los intereses de la ciudadanía de la provincia de Cáceres, de la comarca del Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura, así como a la necesidad de generar empleo que permita a las personas vivir y trabajar en los entornos rurales".

Desde la institución, trasladaron "el consenso institucional existente en la provincia sobre la necesidad de mantener la actividad de la central mientras no exista una alternativa capaz de generar el empleo, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo que actualmente aporta al territorio". Y señalaron que "en previsión de un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, la respuesta del Gobierno de España y de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe producirse sin dilación, pronunciándose a favor de la continuidad de la central nuclear de Almaraz".

En paralelo, representantes del Comité de Empresa de la central nuclear se reunieron este miércoles con el secretario general del PSOE extremeño para pedirle que medie ante Sánchez a favor de la continuidad de la central. Los trabajadores le trasladaron la necesidad de "acelerar una decisión sobre la continuidad de Almaraz para acabar con la angustia de miles de familias extremeñas que viven de la central y evitar que se prolongue la incertidumbre laboral y económica en la comarca".

En el encuentro, urgieron a Álvaro Sánchez Cotrina a que "interceda ante el Gobierno de España y contribuya a acelerar una decisión sobre el futuro de la central que permita acabar con el desasosiego que viven actualmente miles de familias extremeñas".

Los trabajadores le trasladaron la "preocupación creciente" en la plantilla, empresas auxiliares y en la comarca. El presidente del Comité de Empresa, Borja Romero, señaló que "no se puede mantener durante más tiempo esta situación de dudas que arrastramos desde hace meses sobre el futuro de los empleos y de toda una comarca. Exigimos que el Gobierno decida de una vez por todas la prórroga de la actividad de la central de Almaraz". También apuntó que la central "es una cuestión de Estado", con "un peso estratégico para Extremadura, pero también para España, para el sistema eléctrico nacional en su conjunto".