Un virus contagioso y letal pone en jaque al limón español: "Hay que arrancar los árboles"

Después de una campaña histórica, el limón español se enfrenta ahora a una amenaza que puede acabar con miles de árboles. Un virus altamente contagioso, sin tratamiento y capaz de reducir la producción a la mitad está obligando a arrancar plantaciones enteras en zonas de Alicante y Murcia, el corazón del sector limonero nacional.

A principios de mayo, Asaja Murcia alertó de la presencia del Potexvirus citriflavivenae, conocido como virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos. La enfermedad afecta especialmente al limón y a la lima, provoca que las hojas se pongan de color amarillo, debilita los árboles, reduce la calidad comercial de la fruta y golpea directamente la rentabilidad de las explotaciones.

El problema es que no existe cura.

Una vez infectado, el árbol se convierte en una fuente permanente de contagio durante toda su vida útil. Por ello, la única solución pasa por arrancarlo antes de que infecte a otros ejemplares.

España se juega una producción muy relevante. De hecho, somos el segundo productor mundial de limón tras Argentina y el primer exportador de limón fresco. Según el Ministerio de Agricultura, contamos con 54.055 hectáreas de limoneros, de las que 28.442 se encuentran en la Región de Murcia, 15.884 en la Comunidad Valenciana y 8.821 en Andalucía.

Además, se trata de un cultivo en plena expansión. En 2015 había 38.105 hectáreas dedicadas al limón, por lo que la superficie ha aumentado más de un 40% en apenas una década.

Del récord de precios al miedo por el virus

La amenaza llega, además, en uno de los mejores momentos para el sector. Según las estimaciones de Ailimpo difundidas por EFE, la campaña cerrará con una producción de entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas, por encima de las previsiones iniciales. Los precios también han acompañado: entre 50 y 55 céntimos por kilo para el limón Fino y alrededor de 90 céntimos para el Verna.

"Ha ido muy bien y se ha vendido caro", explica a Libre Mercado Antolino, agricultor y contratista agrícola de la Vega Baja del Segura. Y, precisamente por eso, la aparición del virus ha disparado la preocupación entre los productores: "No tiene cura y puede mermar la producción un 50%. Así que hay que arrancar los árboles para que no se propague y porque ya nunca volverán a ser rentables", advierte.

El agricultor asegura haber visto con sus propios ojos cómo ya se están arrancando limoneros en las zonas de Torremendo y San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante.

Millones de árboles bajo sospecha

El origen del problema podría estar en plantones infectados procedentes de viveros especializados. Antolino apunta a viveros situados entre Castellón y el sur de Tarragona como posible foco inicial y lanza una advertencia inquietante: "Si plantaste en 2024 y 2025 con plantones de esa zona, tienes un 90% de posibilidades de que estén infectados".

Es una hipótesis que también comparte el director de Ailimpo, José Antonio García, quien recuerda en declaraciones a EFE que, pese a que los árboles llegaban con sus correspondientes certificados fitosanitarios, es posible que gran parte de los nueve millones de limoneros que el sector plantó entre 2024 y 2025 estén afectados.

La magnitud potencial del problema explica la inquietud del sector. Solo la Región de Murcia produjo unas 511.000 toneladas de limón en 2025, alrededor del 62% de toda la producción nacional, mientras que Alicante concentra prácticamente toda la producción valenciana del cultivo.