Banco Santander apuesta por el modelo de agentes financieros para prestar servicio en municipios pequeños

Hoy en día, cada cliente quiere relacionarse con su banco de una forma diferente. Algunos prefieren hacerlo de manera digital, otros por teléfono y muchos siguen valorando la atención presencial y el trato cercano.

Por eso Banco Santander sigue reforzando su red de agentes financieros en toda España. Profesionales con amplia experiencia que ofrecen una atención directa y personalizada, pero con las mismas capacidades y servicios que una oficina del banco. En una agencia Santander, los clientes pueden realizar sus gestiones habituales, acceder a productos financieros y recibir asesoramiento con la misma normalidad que en una sucursal.

Banco Santander lleva más de dos décadas potenciando la figura de los agentes financieros, profesionales autónomos de contrastada experiencia en el sector financiero y con dedicación exclusiva, que gestionan su propio negocio mediante el desarrollo de una cartera de clientes.

Este modelo de agencia se caracteriza por una atención directa y personalizada, con profesionales que desarrollan su actividad en el propio entorno del municipio, en un local con las mismas características operativas y estéticas de las oficinas tradicionales del banco. Los agentes cuentan con formación específica y continua y operan bajo los mismos estándares de calidad y de servicio de Banco Santander.

Los agentes financieros gestionan la atención y captación de clientes, comercializan productos y servicios de la entidad y ofrecen soluciones adaptadas a particulares, autónomos y empresas. Además, trabajan con los sistemas del banco y operan bajo los mismos estándares de calidad y servicio del Santander.

Según el registro del Banco de España, Banco Santander es la entidad financiera que más servicio presta a través de sus agentes financieros. Con casi 1.200 oficinas, la red de agentes de Santander está ampliamente implantada en todo el territorio nacional y cuenta con profesionales con una sólida trayectoria en banca y seguros, lo que permite ofrecer un servicio completo a particulares, autónomos y empresas.

La intención continúa siendo el desarrollo de un modelo en el que los clientes pueden elegir cómo relacionarse con el banco, ya sea a través de atención presencial, canales digitales o atención telefónica.

Y es, además, un modelo que no para de crecer. El pasado mes de mayo, por ejemplo, Banco Santander continuó prestando servicio, gracias a esta figura, a clientes de municipios como Huércal-Overa (Almería), Chipiona (Cádiz), Fuente Palmera (Córdoba), Alhendín (Granada), Marchena y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), localidades en las que se han transformado antiguas oficinas en nuevas agencias en las que los agentes ya desarrollan la misma labor que anteriormente prestaban las sucursales tradicionales.

La última fase de transformaciones se está produciendo en esta misma semana, con la apertura de negocio financiero para 27 profesionales: 7 en Andalucía, 2 en Navarra, uno en Baleares, otro en Canarias, 5 en poblaciones de Extremadura, 2 en Galicia, 3 en la Comunidad de Madrid, 1 en la Región de Murcia y otros 5 en la Comunidad Valenciana.

Pero este movimiento de Banco Santander no se detiene y la próxima semana está previsto que hasta 31 nuevos agentes financieros sustituyan a antiguas oficinas a lo largo y ancho de todo el país. En ese caso, el reparto será el siguiente: 6 en Andalucía, 2 en Navarra, uno en Baleares y otro en Canarias, 1 en Cantabria, 1 en Asturias, 3 más en Castilla y León, 8 en Cataluña, uno en Extremadura, 3 en Galicia, otros 3 en Castilla-La Mancha, y uno en el País Vasco.

Con esta transformación, el Santander sigue manteniendo su vinculación con el mundo rural y su presencia en los municipios, contribuyendo a la actividad económica local y al acompañamiento financiero de familias y empresas.