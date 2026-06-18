Bruselas elimina los patinetes de alquiler porque los narcos los usan para huir de los "tiroteos"

Bruselas ha decidido poner fin a los patinetes eléctricos compartidos. La capital belga no renovará las licencias de las empresas que los gestionan y, a partir de enero de 2027, dejarán de estar disponibles para alquilar en la vía pública. De este modo, Bruselas se suma a ciudades como Madrid, París o Praga, que en los últimos años han restringido o eliminado este tipo de servicios.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por las autoridades es el incremento de la siniestralidad. Según datos regionales recogidos por medios belgas, 666 personas resultaron heridas en accidentes relacionados con patinetes eléctricos durante 2025, un 26% más que el año anterior.

A ello se suman las quejas recurrentes por los vehículos mal estacionados en aceras y zonas peatonales, un problema que afecta especialmente a personas mayores y con movilidad reducida.

El vehículo del crimen organizado

La seguridad vial no es el único motivo detrás de la decisión. El Gobierno regional también ha señalado que el crimen organizado y grupos vinculados al narcotráfico usan este servicio de patinetes de alquiler para desplazarse rápidamente por la ciudad.

Según las autoridades belgas, estos vehículos estuvieron presentes en 25 tiroteos registrados en Bruselas durante 2025 y la Fiscalía ha alertado en varias ocasiones de que algunos delincuentes recurren a los patinetes de alquiler para moverse o huir con rapidez tras cometer determinados delitos. Todo ello, justo en un momento en el que se ha producido un aumento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas y los enfrentamientos entre bandas.

La desaparición de los patinetes compartidos llegará cuando expiren las licencias de las dos últimas compañías que operan en la ciudad, Bolt y Dott. El servicio de bicicletas y bicicletas eléctricas seguirá funcionando.