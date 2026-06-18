Cataluña tiene diez granjas donde se producen insectos para consumo humano

Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a multitud de resoluciones derivadas de peticiones de información gracias a la Ley de Transparencia. Estos documentos oficiales revelan el estado actual de las instalaciones dedicadas a la cría de insectos destinadas a la alimentación humana en parte del territorio español.

La Unión Europea respalda esta práctica mediante el Reglamento (UE) 2015/2283 sobre alimentos nuevos, que junto con el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2470 autoriza la comercialización de determinadas especies como la larva del gusano de la harina –Tenebrio molitor–, el saltamontes migratorio –Locusta migratoria–, el grillo doméstico –Acheta domesticus– y la larva del escarabajo pelotero –Alphitobius diaperinus–, siempre que cumplan los requisitos sanitarios establecidos.

El Ministerio remite la petición a las autonomías en un gesto inusual de colaboración

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, recibió la petición el 18 de febrero de 2026. Apenas seis días después, el 24 de febrero, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal emitió su respuesta en la que se explica textualmente que "por este Ministerio se dé traslado de su solicitud a las Consejerías competentes en materia de ganadería de las comunidades autónomas, para que decidan respecto del acceso solicitado", porque "la información no obre en poder del sujeto al que se dirige" y corresponde a los órganos autonómicos.

En un procedimiento poco habitual, el departamento central remitió amablemente la consulta a todas las regiones y ciudades autónomas. Hasta la fecha, solo diez de las diecisiete comunidades autónomas han facilitado contestación. Se trata de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. A estas se suman las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también han contestado. Las siete comunidades restantes, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco, ni siquiera han acusado recibo de la remisión más de dos meses y medio después de la fecha inicial.

Las instalaciones autorizadas se concentran principalmente en Cataluña

La resolución a la que Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva de la Generalitat de Cataluña, firmada por Jorge Azpilicueta Fernández, jefe de la Unidad de Información del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, confirma la existencia de diez explotaciones autorizadas para la cría de estos insectos. Los datos se encuentran disponibles en el Registro de Explotaciones Ganaderas de acceso público.

Además, se tramita en la actualidad una solicitud para una instalación destinada al grillo doméstico –Acheta domesticus–. El 80% de estas granjas están destinadas al desarrollo de la larva del gusano de la harina –Tenebrio molitor–. Tres están en Barcelona, otras tres en Tarragona, una en Gerona y otra en Lérida. Las otras dos restantes, dedicadas al grillo doméstico, están ubicadas en Lérida. Esta comunidad concentra, por tanto, la mayor parte de la actividad registrada a nivel estatal en este ámbito naciente.

Detalles de las explotaciones localizadas en otras regiones y de las que no disponen de ellas

En la Comunidad Valenciana figura un establecimiento autorizado para la comercialización de estos insectos, situado en Benaguasil, provincia de Valencia, y en Navarra se registra una instalación ubicada en el polígono industrial de la localidad de Egüés. En ambos casos no se especifica la especie que se cría. Respecto a Murcia, las autoridades autonómicas indican la presencia de dos explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) para la cría de estos organismos; sin embargo, desconocen si su producción se orienta al consumo humano al no ser competencia de esa dirección general la autorización del uso alimentario.

En Castilla y León, el centro directivo precisa que el REGA no incorpora información sobre el destino final de la producción, por lo que no puede aportar el número concreto de instalaciones ni confirmar su orientación hacia la alimentación humana.

Las demás comunidades que han contestado, Madrid, La Rioja, Aragón, Baleares y Canarias, afirman de forma rotunda la inexistencia de cualquier instalación dedicada a esta producción en sus respectivos territorios. Ninguna de ellas registra solicitudes pendientes ni autorizaciones rechazadas. Y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están en la misma situación.

Los alimentos procesados que incorporan estos insectos en su formulación

La harina obtenida de las especies autorizadas, larva del gusano de la harina, grillo doméstico, saltamontes migratorio y larva del escarabajo pelotero, se emplea como ingrediente en numerosos artículos de consumo que ya se distribuyen en supermercados españoles. Entre los más habituales destacan las barritas energéticas y proteicas, en las que aporta un alto valor proteico sin alterar notablemente el sabor. También se integra en panes, bollos, galletas saladas y productos de bollería industrial, así como en premezclas para horneados caseros.

En el apartado de platos preparados aparecen las pastas secas, las pastas rellenas, las pizzas y los fideos. Lo mismo ocurre con sopas y cremas deshidratadas, polvos para caldos y mezclas listas para platos de legumbres o verduras. Los cereales de desayuno transformados, las gachas instantáneas y ciertos helados incorporan este polvo para mejorar su perfil nutricional.

Además, se utiliza en sucedáneos de carne, aperitivos salados distintos de las patatas fritas, salsas y complementos alimenticios dirigidos a adultos. Algunos fabricantes ofrecen los ejemplares enteros deshidratados como snacks o los recubren de chocolate.

La normativa europea obliga a declarar de forma clara en el etiquetado la presencia de estos ingredientes, por lo que el consumidor puede identificarlos fácilmente.