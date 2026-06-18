El Gobierno perdona 940 millones de euros a RTVE por la deducción del IVA

El Gobierno ha decidido perdonar a RTVE su deuda con Hacienda. Como se detalla en una nota de prensa publicada por el Ministerio que dirige Arcadi España, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal con el objetivo de garantizar la financiación de Radio Televisión Española (RTVE). Concretamente, la medida establece que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público audiovisual pasarán a considerarse parte de los costes del servicio y deberán ser compensados por el Estado.

Así las cosas, la iniciativa afecta al marco de financiación de la Corporación Radio Televisión Española (Crtve), entidad encargada de prestar el servicio público de radio y televisión de titularidad estatal. De hecho, según el Gobierno, la modificación busca asegurar el equilibrio económico-financiero de la corporación y garantizar el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas por ley.

El Gobierno perdona la deuda a RTVE

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora un nuevo artículo que establece que los impuestos que no resulten deducibles tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal. Hasta ahora, estos importes no figuraban expresamente como parte de los costes compensables por el Estado dentro del marco legal que regula la financiación de RTVE.

Sin embargo, con la nueva redacción los tributos no deducibles vinculados a la actividad de servicio público podrán ser incluidos en el cálculo de los costes que deben ser cubiertos mediante financiación pública. Así las cosas, el Gobierno justifica la modificación normativa en la necesidad de garantizar una financiación suficiente para la prestación del servicio público audiovisual.

Lo cierto es que la Ley 17/2006 atribuye a RTVE la responsabilidad de prestar el servicio público de radio y televisión de titularidad estatal y define esta actividad como un servicio esencial para la cohesión de una sociedad democrática. En este contexto, el Ejecutivo sostiene que corresponde al Estado asegurar los recursos necesarios para que la corporación pueda desarrollar las funciones que le han sido encomendadas por ley.

Con todo, según la información facilitada tras la reunión del Consejo de Ministros, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de RTVE constituye una condición necesaria para garantizar la adecuada prestación del servicio público. Por este motivo, el Gobierno considera necesario adaptar la legislación vigente mediante una norma con rango de ley.

Como hemos indicado, la principal novedad del decreto ley radica en el tratamiento de los impuestos no deducibles asociados a la actividad de RTVE. Ahora, con la modificación legal aprobada, estos tributos pasan a integrarse formalmente dentro de los costes derivados de la prestación del servicio público audiovisual estatal. Esto implica que el Estado deberá compensar económicamente esos importes, al considerarse parte de los gastos necesarios para desarrollar la actividad encomendada a la corporación pública.

Con todo, el Ejecutivo enmarca la aprobación del real decreto-ley dentro de las actuaciones destinadas a garantizar la continuidad y la prestación del servicio público atribuido a RTVE. Según el Gobierno, la modificación legal permitirá ajustar el sistema de financiación a los costes reales asociados a la prestación de este servicio, incluyendo aquellos impuestos que no pueden ser objeto de deducción.

Deuda millonaria

Tal y como se detalla en las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de 2024, "RTVE ha sido objeto de actuaciones de inspección y liquidación por IVA sobre los periodos desde enero de 2015 hasta diciembre de 2022". De este modo, se explica que "con fecha 7 de marzo de 2018, la Agencia Tributaria emitió acta de inspección, en la que consideraba que Crtve debía repercutir IVA a la Administración General del Estado por la compensación por servicio público". Al respecto, el diario El Mundo detalla que, según los auditores de la empresa, el impacto del proceso de judicialización de las cuentas de la corporación podría alcanzar los 940 millones de euros.