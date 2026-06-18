El Gobierno prorrogará tres meses más su "escudo social" por la guerra de Irán

El Gobierno está conversando ya con los sectores económicos y los grupos parlamentarios sobre la prórroga de las medidas del llamado "escudo social" para paliar los efectos de la guerra de Irán que puso en marcha en marzo y que quiere alargar tres meses más, mediante un decreto ley que aprobará el próximo 29 de junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado desde Bruselas que el decreto, que tendrá que convalidar después el Congreso, busca "mantener algunas de las medidas que se implantaron para proteger a hogares y empresas de los efectos nocivos del conflicto".

Como ya contamos hace tres meses, cuando entró en vigor este "escudo social", entre las medidas que se incluyeron está la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, además de rebajas fiscales en la electricidad, ajustes en el bono social eléctrico y también una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos, entre otras medidas.

De acuerdo con las cifras emitidas por el propio Gobierno, la ejecución del plan hasta la fecha ha supuesto un coste de más de 5.000 millones de euros, por lo que es de esperar que la factura de este "escudo social" siga aumentando y encareciéndose.

Un plan que ya ha costado más de 5.000 millones de euros

Según ha explicado el líder socialista, se trata de una prórroga mientras se consolida la paz con el acuerdo que mañana viernes firmará EEUU con Irán y a la espera de que se estabilice el precio de la energía y del petróleo, todavía "volátil", los que provocan una "vulnerabilidad" en sectores de la economía.

Dicho decreto ley será aprobado en la reunión del Consejo de Ministros del día 29, adelantada a un lunes, en vez de un martes como suele ser habitual, porque el 30 es la fecha de vencimiento de la anterior norma.