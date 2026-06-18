La AIReF revela la factura de la incompetencia de Sánchez: 16.597 millones en condenas al Estado

Seguramente el lector se ha preguntado alguna vez cuánto nos cuesta la incompetencia o la ineficiencia del Estado. Un ejemplo de esto son los laudos por energías renovables, de los que hemos hablado en numerosas ocasiones en este medio, donde España acumula condenas que superan los 2.300 millones de euros.

Pues bien, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado cuánto nos ha costado a los españoles las sentencias y laudos desfavorables contra el Estado (donde se incluyen también los intereses de demora y las costas procesales), que reflejan ineficiencias tanto a la hora de aplicar como de crear leyes.

En un informe presentado este miércoles, la AIReF ha analizado (entre otras cuestiones) cuánto nos ha costado a los españoles la ineficiencia del Estado entre 2014 y 2025 únicamente en lo que respecta a las sentencias y laudos desfavorables para la Administración Central, es decir, aquí no se incluye el llamado "gasto superfluo" o en duplicidades del Estado. En el siguiente cuadro podemos ver a cuánto asciende la factura de la ineficiencia estatal:

Como podemos ver, entre los años 2014 y 2025 el Estado se ha gastado 19.407 millones de euros para cubrir sentencias judiciales contra el Estado por su mala praxis legislativa. En 2014 se gastaron 1.671 millones de euros, en 2015 fueron 22 millones de euros, en 2016 fueron 436 millones de euros, en 2017 fueron 113 millones de euros, en 2018 la cifra ascendió a 568 millones de euros, en 2019 fueron 713 millones de euros, en 2020 subió hasta los 1.949 millones de euros, en 2021 la factura fue de 2.119 millones de euros, en 2022 se gastaron 1.876 millones de euros, en 2023 cayó hasta los 724 millones de euros, en 2024 alcanzó un récord de 6.582 millones de euros y en 2025 la cifra fue de 2.634 millones de euros.

La factura asciende a 19.407 millones desde 2014

Durante todo el tiempo en que lleva gobernando Pedro Sánchez, vemos que la factura de la incompetencia estatal en este aspecto asciende a los 16.597 millones de euros, teniendo en cuenta desde 2019 en adelante.

También podemos ver cuánto ha costado financiar las políticas contra las crisis inflacionarias de los últimos años (la de 2022, a raíz de la guerra en Ucrania, y la provocada por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China) y el coste de paliar las consecuencias de la DANA en Valencia. En concreto, vemos que en 2022 se gastaron 2.000 millones de euros para financiar las políticas contra la espiral inflacionaria derivada de la invasión rusa en Ucrania.

En 2024, las medidas para luchar contra los efectos de la DANA ascendieron a 4.712 millones de euros, mientras que en 2025 el Gobierno destinó 350 millones de euros para paliar los efectos de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. En suma, vemos que la factura de todas estas medidas ha sido de 7.062 millones de euros de dinero público. Así pues, ya podemos hacernos una idea de lo que nos cuesta a los españoles que el Estado no sólo no aplique bien sus propias leyes, sino que apruebe leyes que luego son tumbadas por los tribunales.