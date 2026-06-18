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Los hogares gastan 300 millones extra en huevos pese a comprar casi lo mismo

El desembolso de las familias se disparó un 22,7% en 2025 mientras el volumen apenas varió, según el Observatorio de la patronal Inprovo.

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El desembolso de las familias se disparó un 22,7% en 2025 mientras el volumen apenas varió, según el Observatorio de la patronal Inprovo.
La subida de precios disparó el gasto en huevos un 22,7% en apenas un año. | Pexels/CC0/Iris Fonseca

Los españoles desembolsaron 300 millones de euros más para comprar huevos en 2025. Es la factura que deja la escalada de precios de uno de los alimentos más básicos de la cesta de la compra, que, pese al encarecimiento, sigue presente en casi todos los hogares.

Las familias gastaron 1.650 millones de euros en huevos durante 2025, unos 300 millones más que el año anterior, según los datos del VI Observatorio del Consumo de Huevo en España presentado este miércoles por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo).

El dato resulta especialmente llamativo porque el consumo apenas cambió pese a la inflación. Las familias compraron un 2,8% más de huevos en volumen, mientras que el gasto se disparó un 22,7%. Es decir, los españoles no están llenando mucho más la nevera, sino pagando bastante más por lo mismo.

Detrás de estas cifras también aparece otra realidad: la reduflación. La propia presidenta de Inprovo, Ester Muñoz, reconoció que el sector está observando cómo cada vez más clientes optan por envases más pequeños, de seis o diez unidades para amortiguar el impacto del precio en la cesta de la compra.

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De media, cada hogar destinó 88 euros al año a la compra de huevos, unos 7,3 euros al mes. A pesar de ello, sigue siendo uno de los alimentos más consumidos del país –el consumo medio ronda los nueve kilos por persona al año– y está presente en el 97% de los hogares.

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