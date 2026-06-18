Por qué el pistacho podría subir de precio pese a una cosecha récord en España

Mientras buena parte del mundo se prepara para una mala campaña de pistacho, España vuelve a ir a contracorriente. La próxima cosecha, que arrancará en septiembre, apunta a un nuevo crecimiento gracias a la entrada en producción de miles de hectáreas plantadas en los últimos años.

Según informa EFEAgro, las previsiones internacionales apuntan a una fuerte caída de la oferta mundial. El Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas (INC), reunido esta semana en Macao (China), calcula que la producción global de pistacho se reducirá un 36% y apenas alcanzará las 701.000 toneladas, el nivel más bajo desde la campaña 2019/2020.

España, sin embargo, seguirá avanzando. El país se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del boom internacional del pistacho y ya ocupa el quinto puesto entre los productores mundiales. El cultivo vive una auténtica expansión, especialmente en Castilla-La Mancha, que concentra cerca del 80% de la superficie nacional.

Las estimaciones del INC sitúan la cosecha española en unas 11.500 toneladas este año, frente a las 9.500 toneladas registradas en 2025. Otras fuentes del sector incluso elevan esa cifra hasta las 16.000 o 17.000 toneladas.

Un mercado con menos oferta y más demanda

La caída mundial tiene explicación. El pistachero es un árbol con vecería, es decir, alterna campañas abundantes con otras más flojas. A ello se suman problemas climáticos en algunos de los principales países productores.

California, líder mundial del sector, espera una cosecha de apenas 350.000 toneladas, un 52% menos que el año pasado por los problemas sufridos durante la floración. Irán también registrará una fuerte caída, del 42%, mientras que Turquía será una de las pocas excepciones con un aumento previsto del 36%.

Lo llamativo es que esta reducción de la oferta coincide con un consumo que no deja de crecer. Actualmente supera ya el millón de toneladas a nivel mundial y sigue avanzando gracias a la popularidad del pistacho como aperitivo, ingrediente de repostería, chocolates o incluso productos cosméticos.

¿Subirán los precios?

La consultora italiana Areté considera que el escenario actual podría generar tensiones en el mercado por la combinación de una oferta más escasa y una demanda en expansión. En otras palabras: hay menos pistachos disponibles justo cuando cada vez más consumidores los quieren comprar.

José Miguel Olmeda, presidente de Procesados Saba Pistachios y miembro del Consejo Europeo del Pistacho, explicó a EFEAgro que podría producirse un ajuste al alza de los precios, aunque dentro de la lógica de la oferta y la demanda.

Desde Ibero Pistacho, su consejero delegado, Juan Gallego, se muestra más prudente. A su juicio, la caída de producción de este año entra dentro de los ciclos habituales del cultivo y no debería provocar grandes sobresaltos. "Puede haber una pequeña subida de céntimos", señaló a EFEAgro, aunque recordó que al sector le interesa mantener la estabilidad para seguir impulsando el consumo.

El cultivo de moda en el campo español

Más allá de la campaña de este año, las perspectivas siguen siendo muy favorables para España. Miles de hectáreas plantadas hace cinco o seis años están comenzando ahora a producir, lo que permitirá seguir aumentando las cosechas durante los próximos ejercicios.

El sector confía además en reforzar su organización con la próxima creación de una interprofesional nacional. Y las previsiones más optimistas apuntan a que España podría alcanzar entre 230.000 y 240.000 hectáreas de pistacho en 2040.

Un crecimiento que confirma que el pistacho ya no es una promesa de futuro para el campo español, sino una realidad cada vez más consolidada.