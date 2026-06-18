¿Qué tiendas adelantan las rebajas este año y cuándo empiezan?

Las rebajas de verano de 2026 vuelven a adelantarse respecto al calendario tradicional de julio y se concentran, como ya es habitual, en la segunda mitad de junio. Firmas como Inditex, Mango, H&M o El Corte Inglés ya han marcado su hoja de ruta con diferencias claras entre el canal online y las tiendas físicas, y con estrategias cada vez más escalonadas.

El patrón se repite. Primero llegan los descuentos a las aplicaciones móviles y a la web, y uno o dos días después aterrizan en las tiendas físicas. Además, algunas marcas activan antes ventas privadas o accesos anticipados para clientes registrados.

Inditex

El grupo Inditex será, como en años anteriores, uno de los principales motores del inicio de las rebajas. Sus marcas –entre ellas Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho y Lefties– arrancarán su campaña de descuentos de forma escalonada.

Las previsiones para 2026 apuntan a este esquema:

24 de junio –online–: inicio de rebajas en app y web en la mayoría de marcas del grupo.

inicio de rebajas en app y web en la mayoría de marcas del grupo. Horarios escalonados en apps: entre las 19:00 y las 21:00 según la firma.

entre las 19:00 y las 21:00 según la firma. Web: activación entre una y dos horas después de la app

activación entre una y dos horas después de la app 25 de junio –tiendas físicas–: llegada de los descuentos a los establecimientos.

En el caso de Zara, la activación suele producirse primero en la aplicación móvil y después en la web con una diferencia de aproximadamente una hora, lo que refuerza la importancia del canal digital en las primeras compras.

Mango

Mango vuelve a apostar por una estrategia propia basada en el adelanto progresivo de descuentos.

20-21 de junio: acceso a ventas privadas para clientes registrados.

acceso a ventas privadas para clientes registrados. 22 de junio: inicio previsto de rebajas generales.

inicio previsto de rebajas generales. Tiendas físicas: incorporación de los descuentos poco después del inicio online.

La firma suele combinar este arranque temprano con promociones limitadas en productos muy demandados, lo que concentra gran parte de la demanda en los primeros días.

Parfois

Parfois mantiene un calendario similar al de otras marcas de moda y accesorios:

24 de junio –tarde-noche–: inicio de rebajas en la tienda online.

inicio de rebajas en la tienda online. 25 de junio: llegada a las tiendas físicas.

En su caso, el foco está en complementos como bolsos, gafas de sol o artículos de viaje, con descuentos iniciales que suelen situarse entre el 20% y el 30%, aumentando progresivamente a lo largo del mes.

H&M

H&M vuelve a situarse entre las marcas que más adelantan su estrategia comercial. Aunque ya ha activado promociones puntuales previas, el inicio oficial de sus rebajas de verano se concentra entre el 20 y el 23 de junio, con dos fases:

Acceso previo para miembros o usuarios registrados.

Apertura general posterior de los descuentos en web y tiendas físicas.

La firma combina descuentos iniciales agresivos con una rotación rápida de producto durante las primeras semanas.

El Corte Inglés

El Corte Inglés mantiene su calendario más conservador dentro del sector:

26 de junio: inicio previsto de las rebajas de verano.

inicio previsto de las rebajas de verano. Antes de esa fecha: campañas privadas y descuentos anticipados en algunos productos.

Su estrategia se centra en una apertura más escalonada y en mantener una mayor estabilidad de stock en los primeros días.

Un modelo cada vez más digital

El adelanto progresivo de las rebajas responde a una tendencia más que consolidada en el sector textil, la competencia por captar al consumidor antes del inicio oficial de julio. Las apps móviles se han convertido en el primer escaparate de descuentos, seguidas de la web y, finalmente, las tiendas físicas.

Esto ha cambiado también la forma de comprar, y es que muchos usuarios preparan sus cestas con antelación, guardan favoritos y activan alertas para aprovechar los primeros minutos de rebajas, cuando la variedad es mayor y las tallas aún están disponibles.