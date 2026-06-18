Un experto analiza la factura fiscal que Zapatero no pagó por sus joyas

Ayer asistimos a un acontecimiento histórico que, sin duda, debería estudiarse en los libros de texto si en España hubiera una educación digna de tal nombre. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, tuvo que declarar acusado de delitos tan graves como tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos fiscales y contrabando.

Resulta curioso que la única defensa de Zapatero ha sido su palabra. Asegurar que su comportamiento ha sido siempre honrado y que no ha cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa. Por eso ahora el juez Calama le recuerda que las pruebas sobre sus delitos pesan más que su palabrita del niño Jesús de su inocencia.

Pero es que, en la narrativa de los hechos, encontramos asuntos extraordinariamente llamativos, especialmente en lo que tiene que ver con las famosas joyas encontradas en su despacho y aquí entra la vertiente más tocante con asuntos económicos que vamos a tratar en el programa de hoy: su entorno dice que las famosas joyas, donde una tasación muy conservadora habla de un valor de 1,3 millones de euros, fueron un regalo de un jeque árabe. Se trataría, según el amigo, exministro de Zapatero y exjefe de la Oficina Económica de Moncloa en tiempos de ZP Miguel Sebastián, del rey Abdalá Bin Abdulaziz de Arabia Saudí en 2007.

Bien. Esto es llamativo. Porque en aquellos años las visitas oficiales a Arabia Saudí se saldaron con sendos regalos de oro y diamantes que el Gobierno entregó a Patrimonio Nacional, como corresponde en estos casos. De ser, como dice su entorno un regalo, de quedárselo no sólo habría quebrado el código de buen gobierno que él mismo había puesto en marcha años antes, sino que habría cometido varios delitos como el de contrabando.

No sólo eso. De quedárselo y no entregarlo a Patrimonio, tendría que haber declarado por esas joyas entre 600.000 y 800.000 euros, dependiendo del valor real que le hubieran atribuido. Es decir, que de creernos al entorno del presidente Zapatero sobre la historia del rey Abdalá, ya estaríamos hablando de delitos muy difícilmente explicables por parte del propio ZP, que no olvidemos, ayer no quiso contestar sobre las joyas.

Sin embargo, estamos hablando de negocios a gran escala, con dictaduras no sólo opacas sino asesinas y salvajes, como la de venezuela. Dictaduras que pagan sus favores a empresa pantalla, a testaferros y para quienes es más sencillo mover joyas o lingotes de oro que transferencias rastreables por los distintos cuerpos antiblanqueo. ¿Qué hay de cierto en la historia que cuenta el entorno del presidente? ¿Hasta dónde puede llegar su fortuna? ¿Cuál es su futuro procesal?