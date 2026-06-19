Cómo usar la IA para que "cocine" casi todo por ti y ahorres cientos de euros

Son las ocho y media de la tarde de un martes cualquiera. Llegas a casa después de una jornada de trabajo agotadora, atascos incluidos. Dejas las llaves, te quitas los zapatos y te enfrentas al mayor drama doméstico del siglo XXI. Abres la puerta de la nevera y te quedas mirando fijamente su interior como si esperaras que un chef saliera de detrás de la lechuga.

Allí dentro hay medio calabacín triste, tres huevos, un trozo de queso reseco y una colección de tuppers de dudosa procedencia. Miras a tu pareja y surge la inevitable conversación:

— ¿Qué cenamos?

— No sé, lo que quieras.

— Pero dime algo, que estoy cansado.

— Pues pedimos unas pizzas y listo.

Resultado: acabáis comiendo mal, gastando 25 euros en comida rápida, sintiendo remordimientos al día siguiente y, para colmo, el viernes tiraréis a la basura ese medio calabacín porque se ha echado a perder.

El conocido conferenciante y empresario José Luis Izquierdo, alias Mago More, suele explicar en sus charlas que a este fenómeno los psicólogos lo llaman 'fatiga de decisión'. Tomamos tantas decisiones en el trabajo a lo largo del día que, cuando llegamos a casa, nuestro cerebro racional está frito y nos dejamos llevar por el impulso más cómodo. Sin embargo, la tecnología actual tiene una solución tan sencilla que parece magia.

Si quieres dejar de perder el tiempo y la energía en tareas repetitivas, Mago More imparte una masterclass gratuita donde explica cómo delegar tu día a día a la IA. Regístrate en este enlace y, además, llévate totalmente gratis el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrarte tareas innecesarias.

La ventaja infinita de que la IA tenga 'ojos'

Mucha gente sigue creyendo que la inteligencia artificial (herramientas como ChatGPT o Gemini) es solo un chat para hacerle preguntas raras o un sustituto de Google. Pero el verdadero salto cualitativo es que estas herramientas ahora son 'multimodales'. Es decir, pueden ver y escuchar.

Buscar una receta en Google a las ocho y media de la tarde no sirve de nada. Internet te dará una receta maravillosa de pollo al horno que requiere 14 ingredientes exóticos que no tienes y 50 minutos de preparación. Eso genera más frustración.

La IA hace exactamente lo contrario: trabaja con tu realidad. El truco consiste en sacar el teléfono móvil, hacerle una foto al interior de tu nevera y a tu despensa, y darle a la máquina una instrucción precisa (lo que en el argot tecnológico se conoce como prompt).

En lugar de teclear dudas vagas, la orden debe ser directa:

"Actúa como un nutricionista experto. Mira la foto de mi nevera. Tengo exactamente 20 minutos para hacer la cena y estoy intentando bajar el colesterol. Olvida los ingredientes que no aparecen en la imagen. Dame 3 opciones de cena saludables, paso a paso, utilizando únicamente lo que ves ahí dentro."

En menos de diez segundos, la pantalla te devuelve tres recetas viables, reales y adaptadas a tu problema médico y a tu reloj. Sin pensar. Sin decidir. Sin desperdiciar la comida que ya has pagado.

El fin de los paseos absurdos por el supermercado

Esta externalización del pensamiento rutinario no se queda en la cena de hoy. El método se puede aplicar para organizar la semana completa y acabar con otro pozo de estrés: la lista de la compra.

En lugar de pasarte el sábado por la mañana vagando por los pasillos del supermercado intentando recordar qué te hace falta, la inteligencia artificial puede asumir el papel de planificador familiar. Le indicas cuántas personas sois en casa, si hay alguna intolerancia alimentaria y cuántos días vas a comer fuera.

Para descubrir cómo convertir a la inteligencia artificial en tu asistente personal (y en tu nutricionista de cabecera), reserva tu plaza en la masterclass gratuita de Mago More, Ponte al Día con la IA, y solo por apuntarte hoy, llévate gratis el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrar tiempo en tu día a día.

La IA no solo te elabora el menú de lunes a viernes equilibrado, sino que, si se lo pides, genera la lista de la compra exacta. Y aquí viene el golpe maestro de productividad: puedes pedirle que te ordene esa lista por los pasillos de tu supermercado habitual (frutería primero, lácteos después, congelados al final). Lo que antes te llevaba una hora de idas y venidas con el carro de la compra, ahora lo despachas en 15 minutos en línea recta.

Recuperar la energía mental para lo que importa

Como advierte frecuentemente Mago More a directivos y autónomos: la tecnología no sirve para trabajar más horas, sirve para trabajar de forma inteligente. Si delegamos en una máquina la logística de "¿qué comemos hoy?", no solo estamos ahorrando cientos de euros al mes en comida a domicilio o productos caducados. Estamos comprando paz mental.

Esa media hora que ganas cada noche, y esa energía que ya no gastas en discutir frente a la nevera abierta, es tiempo real que recuperas para leer, para jugar con tus hijos, para hacer deporte o, sencillamente, para tirarte en el sofá a descansar sin sentirte culpable.

Al final, la inteligencia artificial para la 'gente normal' no va de programar robots ni de entender algoritmos. Va de usar el sentido común para que la máquina haga el trabajo gris, y nosotros podamos dedicarnos a vivir.

Si quieres aplicar hoy mismo estas técnicas y quitarte de encima las tareas más pesadas, apúntate aquí a la masterclass gratuita de Mago More en este enlace y recibe sin coste el regalo exclusivo para lectores del diario: el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrar tiempo en tu día a día. Da el primer paso para recuperar el control de tu agenda.