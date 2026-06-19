El Banco de España agrava el desfase inmobiliario: ya faltan 750.000 viviendas en España

El precio de la vivienda ha registrado en los últimos años un incremento exponencial hasta alcanzar máximos históricos. Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, el problema fundamental que explica este fenómeno radica en la escasez y la falta de vivienda disponible. Sin embargo, las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas, porque esta escasez seguirá incrementándose en los próximos años, aumentando además el déficit estimado de inmuebles.

Así las cosas, según detalla el Banco de España en su Informe Anual 2025 España acumula ya un déficit cercano a 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 debido a que la creación de nuevos hogares ha avanzado a un ritmo muy superior al de la construcción residencial. Así, la institución advierte de que las dificultades de acceso a la vivienda responden principalmente a restricciones estructurales de oferta y reclama una mayor coordinación entre administraciones para aumentar el parque residencial.

De este modo, el organismo actualiza sus cálculos e incrementa en 50.000 unidades la falta de oferta. En este sentido, el Banco de España explica que solo durante 2024 se crearon alrededor de 240.000 nuevos hogares, mientras que el número de viviendas terminadas se situó en unas 92.000 unidades, un 9% menos que el año anterior. Según el organismo, este desequilibrio entre oferta y demanda explica buena parte de las tensiones que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario.

Un mercado en expansión

Con todo, en su informe el Banco de España señala que el mercado de la vivienda atraviesa una fase de crecimiento impulsada por la expansión económica, el aumento de la población y unas condiciones de financiación más favorables. Según el organismo, este contexto ha favorecido el incremento de las compraventas, la concesión de hipotecas y el encarecimiento tanto de la vivienda en propiedad como del alquiler.

De este modo, el organismo explica que las compraventas de viviendas aumentaron un 12,1% en 2024 y un 5,1% en 2025, aunque el ritmo de crecimiento se fue moderando a lo largo del pasado ejercicio. Concretamente, el volumen total superó las 750.000 operaciones en 2025, una cifra comparable a la registrada en términos acumulados de doce meses durante el primer trimestre de 2008.

Sin embargo, la institución destaca que el peso de estas operaciones sobre el total de hogares sigue siendo inferior al observado durante el ciclo expansivo previo a la crisis financiera. Al respecto, el organismo detalla que las transacciones representaron el 3,8% de los hogares, frente al 5,5% de media registrado entre 2004 y 2007. Además, subraya que los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera no muestran actualmente desequilibrios comparables a los que precedieron a la crisis inmobiliaria de hace casi dos décadas.

Por otra parte, el informe del Banco de España también detalla que la mejora de las condiciones de financiación también se ha reflejado en el mercado hipotecario. De esta forma, el flujo de nuevo crédito destinado a la compra de vivienda creció un 27,5% en 2025, mientras que el número de hipotecas aumentó un 14%.

Banco de España

Así las cosas, el organismo explica que "en un contexto en el que la oferta de vivienda no crece al ritmo de la demanda, los precios reales de la vivienda han intensificado su crecimiento". Al respecto, el Banco de España incide en que "los precios reales de adquisición de vivienda aumentaron en promedio un 9,7 % en 2025, frente a avances del 5,5 % en 2024 o del 0,4 % en 2023", explicando además que "este dinamismo se ve impulsado por los precios de la vivienda usada, que aumentaron un 10% en 2025 y se situaron por encima del crecimiento del 8,4% de la vivienda nueva".

Escasez de oferta

El Banco de España considera que la escasez de oferta constituye uno de los principales problemas del mercado inmobiliario español. Según el informe, la construcción de nuevas viviendas responde de forma limitada al incremento de los precios y no logra cubrir la demanda existente.

Con todo, entre los factores que dificultan el aumento de la oferta, el organismo cita la escasez de suelo edificable, la lentitud de los desarrollos urbanísticos y las limitaciones en la gestión de la planificación urbanística. También identifica obstáculos propios del sector de la construcción, como la disminución de la productividad, el reducido tamaño empresarial, la falta de mano de obra y la moderación de la rentabilidad en la promoción residencial.

Asimismo, el informe apunta que las compras realizadas por no residentes y el uso turístico de las viviendas reducen el parque disponible para uso residencial en determinadas zonas, especialmente en la costa mediterránea, los archipiélagos y los principales destinos turísticos urbanos.