El precio de los diamantes se hunde: ¿afectará a la tasación de las joyas de Zapatero?

Desde hace varias semanas, uno de los temas de mayor actualidad que acapara todas las miradas de los medios de comunicación es el relacionado con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tanto por el caso Plus Ultra como por las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho.

Según el informe pericial realizado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, hay hasta 9 joyas con diamantes con un valor conjunto de 815.300 euros. Un precio asombroso que además coincide con una caída mundial en el precio del diamante desde el año 2022, tal y como vamos a ver a continuación.

El precio de los diamantes naturales es el más bajo desde 2004

Como hemos mencionado, el precio de los diamantes viene cayendo desde el año 2022 y se encuentra actualmente en su punto más bajo desde 2004. Según datos del Diamond Standard Index (DIAMINDX) de Bloomberg, podemos ver la evolución de una cesta de diamantes desde el año 2004 hasta la actualidad:

En primer lugar, hay que aclarar que una cesta de diamantes es como un pack o una bolsa representativa de muchos diamantes seleccionados. En lugar de mirar el precio de un sólo diamante, se toma esta cesta estandarizada y se mide cuánto vale en total.

Así pues, vemos que el precio de los diamantes ha experimentado fuertes subidas y bajadas desde el año 2004 hasta la actualidad. Desde 2004 hasta 2008, el precio subió de 4.800 dólares a 6.500 dólares. Entre 2008 y 2009 cayó de nuevo hasta los 4.800 dólares. Posteriormente, volvió a subir hasta alcanzar los 8.200 dólares en 2012, para luego descender nuevamente hasta los 4.800 dólares en 2020. Entre 2020 y 2022 repuntó hasta los 6.700 dólares, solo para volver a caer hasta los 2.800 dólares actuales, la cifra más baja en 22 años.

Así afectaría al precio de las joyas de Zapatero

Para saber cómo podría afectar la caída mundial en el precio de los diamantes al valor de las joyas de Zapatero, desde Libertad Digital hemos hablado con el Centro Español de Tasaciones Gemológicas, donde Corpus nos ha dicho que "en esas piezas lo importante es la piedra de color (como rubíes, zafiros, esmeraldas, etc), porque son piedras muy grandes. Normalmente en ese tipo de piezas no se pone cualquier cosa".

En el caso de las joyas de Zapatero, ninguna de ellas está compuesta enteramente por diamantes. Por el contrario, están formadas principalmente por otras piedras preciosas como rubíes, esmeraldas y zafiros, donde los diamantes cumplen más bien una función decorativa. Por ejemplo, existe una pulsera de oro blanco de 18 quilates con dos rubíes naturales y diamantes talla brillante, valorada en 72.000 euros. Otro caso es un collar de oro blanco de 18 quilates compuesto por diamantes y dos esmeraldas naturales de gran tamaño, valorado en 278.000 euros.

"Si los diamantes son de buena calidad, las piedras de color tienen que ser igual. Entonces, un rubí a partir de tres quilates vale mucho dinero, y si es de buena calidad y va subiendo de peso, también sube de precio. El rubí es la piedra más cara comparado con el zafiro, el rubí y la esmeralda. Lo que más influiría en el precio es si la piedra de color hubiera bajado, no los diamantes, que son más bien el adorno, el complemento al resto de la pieza. Los diamantes son lo menos valioso dentro de la joya", nos explica esta experta.

Uno de los motivos principales de la caída en los precios de los diamantes naturales, según el mayorista y fabricante de diamantes con sede en Nueva York OM Jewels Inc, es el auge de los diamantes cultivados en laboratorio, ya que el precio de estos es mucho menor. Por ejemplo, desde OM Jewels Inc expresan que "un diamante redondo brillante natural de un quilate, D/VVS2, se vende por aproximadamente 4.600 dólares en Estados Unidos, mientras que un equivalente sintético idéntico, cultivado en laboratorio, se puede adquirir desde tan sólo 305 dólares en marcas de venta directa al consumidor, con un precio promedio en el mercado general de entre 800 y 1.200 dólares. Esto representa una diferencia de precio del 80-85%".

La irrupción de los diamantes cultivados en laboratorio, una de las razones

"A diferencia de los diamantes naturales, que requieren miles de millones de años de formación geológica y una extracción cada vez más difícil, los diamantes cultivados en laboratorio pueden producirse a escala industrial. La capacidad de producción mundial creció más del 300% entre 2020 y 2023. Los excedentes de inventario alcanzaron entre 18 y 24 meses de demanda futura a nivel mayorista. Los precios se desplomaron".

Desde OM Jewels Inc también se habla de "una demanda de los consumidores moderada y de un gasto minorista cauteloso", que junto con la eclosión del mercado de los diamantes cultivados en laboratorio explicaría esta caída en los precios de los diamantes naturales.