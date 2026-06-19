El vino tinto pierde la batalla frente al blanco en plena crisis de las bodegas españolas

El vino tinto ha sido el rey indiscutible de las mesas españolas durante décadas. Rioja, Ribera del Duero, Toro... son algunas denominaciones que cultivaron el prestigio internacional del que gozan nuestros vinos. Sin embargo, algo está cambiando en las copas de los consumidores: el vino blanco está ganando terreno mientras que el vino tinto pierde peso en el consumo y, por lo tanto, también en la producción.

La transformación llega además en uno de los momentos más delicados para el sector. El consumo nacional sigue cayendo, las bodegas desaparecen poco a poco y España ha bajado por primera vez de las 900.000 hectáreas de viñedo. En medio de ese panorama, el auge del vino blanco emerge como una de las pocas tendencias positivas para los productores.

Según los últimos datos analizados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), el vino blanco ya representa el 57% de toda la producción nacional en la campaña 2025/2026. Se trata de una cifra histórica que supone casi ocho puntos más que en la campaña 2017/2018. Mientras tanto, los vinos tintos y rosados han reducido su peso hasta el 42,9% de la producción total.

El blanco resiste donde el tinto cae

El cambio en la producción responde a los cambios en el comportamiento de los consumidores. La directora de inteligencia económica de la OIVE, Begoña Olavarría, destacó durante un seminario organizado por la interprofesional que los vinos blancos mantienen estable su consumo, mientras que los tintos y rosados continúan retrocediendo.

Es decir, los españoles beben menos vino –un 6,1% menos que hace un año, según datos de abril–, pero dentro de ese mercado, el vino blanco consigue conservar a sus consumidores mientras el tinto pierde cuota.

Consumo aparente de vino en España.

Las razones son variadas. El sector lleva años observando cómo están cambiando los hábitos de consumo y los blancos suelen asociarse a un consumo ligero, fácil de beber, temperaturas más frescas... Además, encajan mejor con las tendencias gastronómicas de moda como los asiáticos, sushi, pokes, ceviches...

La cuestión es que el auge del vino blanco es una buena noticia para parte del sector, pero también refleja un cambio de hábitos que está obligando a muchas bodegas a replantearse su futuro. Los grandes tintos que durante décadas dominaron las mesas españolas pierden protagonismo y tienen que adaptarse a una forma distinta de entender y disfrutar el vino.