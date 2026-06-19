Hacienda no somos todos

Badajoz, julio de 2024. Una asombrada Beatriz Biedma recibía un informe de la Agencia Tributaria que había solicitado sobre el hermano de Pedro Sánchez. Para su sorpresa, el informe venía sin membrete y sin firmar, algo que no había visto en todos sus años de carrera. Y, por si esto fuera poco, venía a decir que era totalmente lícito que el hermanísimo cobrara de la Diputación de Badajoz mientras tenía su residencia fiscal en un palacete en ruinas en Portugal.

Más adelante, en abril de 2025, la jueza obligó a la AEAT a decir quién había redactado ese escrito y asumieron la responsabilidad tres altos cargos cuyas funciones no solían abarcar cometidos de este tipo. En este sentido, Soledad Gallego, directora general del organismo, tuvo que aclarar que el informe era totalmente lícito, que el que no viniese firmado cumplía el convenio que tenían con el CGPJ y que lo del membrete había sido un mero error administrativo. Como consecuencia, Biedma no tuvo más remedio que aceptarlo y David Sánchez quedó exonerado del delito fiscal.

Pocos meses más tarde, en octubre de 2025, múltiples medios de comunicación publicaban una información que revelaba que, presuntamente, el hermano del presidente había residido en Moncloa a gastos pagados con su mujer y su hija mientras todavía vivía supuestamente en Portugal. Ante el escándalo que esto suponía, interpuse una denuncia en la Agencia Tributaria contra él por simulación de residencia fiscal.

¿El resultado? Quince dés después, coincidiendo además con mi cumpleaños, el regalo me llegó en forma de requerimiento de Hacienda. La Agencia Tributaria me reclamaba por no haber presentado el modelo 130 pese a que más del 75% de mis facturas llevaban retención y que, por tanto, no estaba obligado a presentarlo.

Para más inri, hace unos dos meses volvieron a la carga con el modelo 303, a pesar de que las actividades periodísticas están exentas de IVA y que, por consiguiente, tampoco tengo obligación de declarar ese modelo. Lo absurdo de todo esto es que esta información ya constaba en mi modelo 037, de modo que Hacienda no debería estar haciéndome perder el tiempo contestando a requerimientos perfectamente evitables. Pero parece que la casualidad siempre se ceba con los ciudadanos incómodos.

En este sentido, cabe destacar la información que conocimos hace unas pocas semanas sobre el hecho de que, desde que empezara a investigar a David Sánchez, la jueza Biedma haya recibido hasta al menos siete requerimientos de Hacienda.

O podemos subrayar el testimonio de Cruz Sánchez de Lara, que manifiesta que en los veinte años que fue abogada jamás se le había practicado una inspección y que, desde que trabaja para El Español, va a requerimiento cada ocho meses.

Este cúmulo de coincidencias debería empezar a hacer saltar todas nuestras alarmas. La cuestión es que esa Hacienda que se vuelve minuciosa hasta el delirio con algunos ciudadanos parece sufrir de repente una repentina miopía cuando el expediente afecta al ecosistema familiar, político o mediático del presidente. Los que son capaces de detectar el Bizum que te hace tu tía Charo por tu boda parecen párvulos ingenuos que no se enteran de nada frente a los millones que se mueven en las múltiples corruptelas que presuntamente afectan al Gobierno.

El verdadero problema de fondo es que estamos llegando a un punto en que ciertos ciudadanos, cuando nos llega una carta de Hacienda, pensamos más en las opiniones públicas que podemos haber manifestado que en las obligaciones fiscales que estaban vigentes en ese momento. Y cuando un ciudadano empieza a temer una carta de Hacienda no por lo que debe, sino por lo que ha dicho, el viejo lema deja de ser cierto: Hacienda ya no somos todos, Hacienda son ellos.