La Eurocámara se fractura por la nueva fiscalidad al tabaco y los diputados exigen recurrir a la ciencia para regular

El mercado ilegal de cigarrillos en la Unión Europea ha superado por primera vez desde 2014 el umbral del 10% del total del consumo. Según el último informe de KPMG, en 2025 se consumieron 41.800 millones de cigarrillos ilegales en la UE, lo que supone una pérdida de 16.700 millones de euros en ingresos fiscales para los Estados miembros. El dato llega en un momento en que el Parlamento Europeo acaba de rechazar este miércoles con contundencia la propuesta de la Comisión sobre fiscalidad del tabaco, y abre el debate sobre si la estrategia regulatoria europea está fallando precisamente donde más importa.

La votación, que resultó en 439 votos en contra frente a 181 a favor, demostró una profunda fractura dentro de la Eurocámara. El Parlamento exigió a la Comisión retirar la propuesta y reorientarla hacia un enfoque basado en la evidencia científica, la proporcionalidad y la realidad económica de cada miembro. Un aviso que muchos observadores interpretan como un síntoma de un malestar más amplio.

El mercado negro crece

El problema del contrabando no es nuevo, pero sí lo es su morfología. Europa está dejando de ser un destino de cigarrillos de contrabando importados para convertirse en territorio de producción clandestina. España es uno de los ejemplos más llamativos: en los últimos meses se han desmantelado fábricas ilegales con capacidad industrial, capaces de producir millones de cigarrillos al día dentro del propio territorio nacional.

Este cambio de modelo tiene implicaciones directas sobre la salud pública. Los productos fabricados en circuitos ilegales escapan a cualquier control sanitario, de composición o de trazabilidad. Paradójicamente, la presión fiscal y regulatoria sobre el mercado legal puede estar actuando como un acelerador de esta economía sumergida, al ampliar el diferencial de precio entre el producto regulado y el ilícito.

La situación se enmarca, además, en un contexto más amplio de expansión de los mercados ilegales. El European Drug Report 2026 constata que casi 1 de cada 10 europeos consume drogas ilegales cada año, y que la producción de cocaína está en máximos históricos. La conclusión del informe es clara: la demanda no desaparece cuando se restringe la oferta legal; simplemente migra hacia canales sin ningún tipo de control.

Frente a este escenario, la señal que ha enviado el Parlamento Europeo resulta relevante: antes de elevar impuestos o endurecer regulaciones sobre productos legales, Europa necesita evaluar con rigor qué efectos reales tienen esas medidas sobre el mercado. La revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD), cuyo proceso legislativo continúa abierto, afronta el mismo dilema: ¿es posible diseñar una política eficaz de salud pública ignorando lo que ocurre en los mercados que no se pueden regular? Los datos, por ahora, apuntan a una misma dirección: Europa pierde terreno en lo que no controla, mientras intensifica su intervención en lo que ya está regulado.