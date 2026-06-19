La inflación ha venido para quedarse: "El sistema funciona, lo han diseñado así"

La historia económica nos enseña que los gobiernos siempre terminan por destruir el valor de su moneda. Lo que hoy padecemos no es un fenómeno casual, sino la consecuencia directa de una devaluación estructural alimentada por la acumulación masiva de deuda pública y la impresión descontrolada de billetes. La inflación no es un accidente meteorológico; es el impuesto silencioso con el que los Estados confiscan el poder adquisitivo de los ciudadanos. Hoy, espoleada por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y bloqueos comerciales, la espiral inflacionista ha dinamitado la confianza en el dinero fiat.

Ante este panorama de envilecimiento monetario, los propios bancos centrales —arquitectos y cómplices del desaguisado— están protagonizando una silenciosa pero contundente enmienda a la totalidad de su propio sistema. Según datos del World Gold Council y del propio Banco Central Europeo, el oro ya representa el 27% de las reservas oficiales mundiales, superando flagrantemente a los bonos del Tesoro estadounidense (22%) y al euro (15%). El mensaje es nítido: el rey está desnudo y el dólar ya no inspira seguridad.

La desconfianza es de tal magnitud que no solo se repatrian capitales, sino también los propios lingotes físicos. Naciones como Francia e India han vaciado a marchas forzadas las bóvedas de Nueva York y Londres para almacenar el metal precioso dentro de sus fronteras. Un demoledor 74% de los bancos centrales prevé que las reservas globales de dólares caigan en picado en los próximos cinco años. Si quienes emiten el papel moneda huyen despavoridos hacia el único refugio que ha resistido siglos de barbarie estatal, ¿qué no deberían hacer los ahorradores particulares?

El encarecimiento exponencial de los metales no es una burbuja especulativa, sino el reflejo fiel del hundimiento del valor real de los billetes de monopolio que guardamos en la cartera. Frente al intervencionismo asfixiante, el gasto público desbocado y la inflación galopante, el oro vuelve a reclamar su trono histórico como dinero real y escudo ante la confiscación. Los bancos centrales ya han tomado posiciones para proteger sus balances del colapso que ellos mismos han provocado. La lección para el ciudadano es severa: en tiempos de degradación fiat, el refugio no está en las promesas de los políticos, sino en el valor intrínseco de la libertad de mercado.