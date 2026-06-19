La Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias niega un "trato vejatorio" a sus trabajadores y jornadas de 14 horas

En los últimos días se han sucedido una importante serie de noticias en torno a Pablo Iglesias y a la Taberna Garibaldi. Todo empezó cuando el martes la Sección Sindical de la Taberna Garibaldi, a través de la cuenta de X de la CNT Comarcal Sur Madrid, emitió un comunicado donde acusaba a los responsables de la Taberna Garibaldi de "trato vejatorio" o donde "la plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios organizativos sin planificación e incumplimientos reiterados de derechos laborales básicos", algo que ya contamos aquí.

Durante ese mismo día, desde la cuenta de X de la Taberna Garibaldi emitieron un comunicado en nombre de los trabajadores de dicha empresa donde negaban todas las acusaciones vertidas por el sindicato CNT, al tiempo que expresaban que "sólo una compañera de la plantilla, en situación de baja laboral desde hace varios meses, está afiliada a ese sindicato" o que "hace meses, todos nosotros y nosotras comunicamos por escrito a la dirección de la empresa que la compañera en situación de baja no nos representaba sindicalmente a ninguno".

Sólo unos días después de este intercambio de comunicados por parte de la CNT y de la Taberna Garibaldi, los representantes legales de la Taberna Garibaldi han insistido en que desde la empresa "niegan los hechos contenidos en el comunicado de dicho sindicato, desconociendo si se ha hecho público con el consentimiento de la trabajadora que está en situación de baja laboral" y también "se niega expresamente que se haya dispensado a los trabajadores ningún tipo de trato vejatorio por parte de los responsables de la empresa, así como que se hayan producido jornadas de hasta 14 horas o cualquier tipo de incumplimiento de la legislación laboral, como manifiesta el comunicado del Sindicato CNT".

Así pues, desde el sindicato CNT no han vuelto a expresar ninguna otra comunicación ante la respuesta de la Taberna Garibaldi negando todos los hechos de los que se les acusaba.