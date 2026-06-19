La última preocupación de Irene Montero: los "precios personalizados" de los supermercados

Irene Montero ha vuelto a hacerse viral en redes sociales con un vídeo donde reflexiona sobre cómo las nuevas tecnologías (como la IA y los algoritmos) pueden llegar a afectarnos en algo tan cotidiano como comprar en el supermercado. La polémica surge cuando Montero ha publicado un vídeo en su cuenta de X donde nos habla sobre los "precios personalizados":

Lo que nos faltaba, "precios personalizados" pic.twitter.com/PebQlxQ8a8 — Irene Montero (@IreneMontero) June 18, 2026

"¿Cómo te sentirías si estás cenando una pizza en un restaurante y te la cobran a ti más cara que a la mesa de al lado? Exactamente la misma pizza. Y no es porque tengan un descuento, sino porque un sistema de inteligencia artificial ha decidido que tú puedes y debes pagar más. Se llaman precios personalizados y hay empresarios que ya están instaurándolos para ganar más dinero a costa de tu bolsillo. Vamos por partes. Hasta ahora cuando entras en un supermercado o en un restaurante el precio es el mismo para todo el mundo. Puedes pensar que es caro, que es barato, pero lo sabes", empieza diciendo la eurodiputada de Podemos.

"Pues la tecnología ahora permite personalizarlo en tiempo real. José Elías, el multimillonario dueño de supermercados La Sirena, ha dicho ya abiertamente que los supermercados ya están preparados para los precios dinámicos. Es decir, que una pizza pueda costarte más dependiendo del día, de la hora o incluso de la tienda en la que lo compres. Pero los precios personalizados van todavía un paso más allá. La idea es sencilla. Que el precio que tú pagas cambie automáticamente según quién seas", asegura Irene Montero.

"Un precio que cambia en función de quién seas"

"Gracias a los datos que esa empresa tiene sobre ti y que vas dejando cada día en la red, en cada búsqueda, en el tipo de vídeos que miras, en el tipo de compras... Y entonces aquí es donde la historia se vuelve mucho más inquietante y aparecen preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿podría una empresa cobrarte más simplemente porque sabe que puedes pagarlo o porque sabe que algo te gusta mucho? ¿Podría subirte el precio porque sabe que necesitas ese producto con mucha urgencia? Porque si una empresa sabe todo esto sobre ti, ¿qué le impide utilizar esa información para intentar cobrarte más? Ya no estamos hablando sólo de oferta y la demanda del supuesto funcionamiento perfecto del capitalismo", sigue diciendo la exministra de Igualdad.

"Estamos hablando de algoritmos que observan nuestro comportamiento constantemente sin que lo sepamos, sin que les hayamos cedido esos datos. De sistemas que aprenden cómo actuamos. De plataformas que acumulan cantidades gigantescas de información sobre millones de personas sin ningún control democrático. De momento, las normas y las leyes en Europa se lo permiten y mientras ellos cada vez saben más de nosotros, nosotros y nosotras sabemos cada vez menos sobre ellos. No sabemos qué datos utilizan, no sabemos cómo toman sus decisiones, no sabemos por qué vemos un precio y otra persona ve otro", continúa explicando Montero.

"La tecnología no es neutral"

"Con los precios personalizados no sabemos quién los cambia, cómo los cambia o qué sabe de nosotros la máquina que los está calculando. En Estados Unidos ya hay estudios académicos que apuntan a que hay empresas de VTC tipo Uber o Cabify que podrían estar aumentando el precio de un viaje cuando se dan cuenta de que te queda poca batería en el móvil y estás apurado por coger un coche. La tecnología no es neutral, detrás de ella hay personas que toman las decisiones sobre cómo configurarla. La cuestión es por qué estamos permitiendo que las tomen un puñado de multimillonarios que quiere sólo ganar mucho más dinero sin rendir cuentas a nadie y sin ningún procedimiento de control democrático", concluye la eurodiputada.

Más allá de si acierta o no en su análisis y crítica, no deja de ser curioso que justamente ella se oponga a que unas personas paguen más o menos en función de quien "pueda y deba pagar más", como expresa ella misma, cuando es alguien que está a favor de la progresividad fiscal y de que sean los que más tienen los que más paguen. No solamente que paguen más los que más tienen a través de impuestos como el IRPF, sino que también desde Podemos se llegó a proponer en 2016 que las multas y las sanciones administrativas fueran proporcionales en función de la renta de las personas.

Podemos ya propuso multar en función de la renta

En dicho documento podemos leer lo siguiente: "Creación de un sistema de multas y sanciones administrativas proporcionales a las rentas de la persona sancionada. Incorporación de criterios de corrección a los procesos sancionadores que incorporen la rendición de cuentas de la persona ofensora, equidad y proporcionalidad de la sanción en función del nivel de renta y un sistema de cálculo ágil y limitado, partiendo de tipos básicos y fijando umbrales".

Es por ello por lo que ahora llama la atención que sea precisamente ella la que ponga el grito en el cielo por el hecho de que sean empresas las que puedan hacer lo que ella lleva años demandando, y es que unas personas paguen más que otras en función de si pueden pagar más.