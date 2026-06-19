La tensión en las cuentas de la Seguridad Social continúa. Esta semana, el Banco de España publicaba los datos de deuda de las Administraciones Públicas del primer trimestre del año, y las cifras relativas al sistema de pensiones no son nada halagüeñas.

Y es que, la Seguridad Social cerró el mes de marzo con una deuda de 136.178 millones de euros, una cifra que es 101.290 millones superior a los 34.888 millones de deuda que tenía la Seguridad Social de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.

Más de 100.000 millones con Sánchez

Aunque el récord histórico de deuda en un mes en términos absolutos se produjo el pasado mes de febrero (con 136.180 millones), el dato de marzo refleja la tendencia al alza del endeudamiento de la Seguridad Social con el Ejecutivo de Sánchez. En el siguiente gráfico puede observarse el crecimiento desorbitado desde entonces mes a mes. Desde noviembre de 2025, el pasivo de la Seguridad Social se mueve en los 100.000 millones más que con la llegada de Sánchez.

Este acelerón del endeudamiento se produce durante unos años donde cada vez son más las transferencias que recibe la Seguridad Social por parte de los Presupuestos y que no cuentan como deuda (los préstamos del Estado, sí).

De hecho, el Gobierno defiende (y considera) que esas transferencias son un ingreso, lo que le supuso un sonado enfrentamiento con la Airef antes del cambio de presidenta en este organismo.

El aumento de las afiliaciones y de la subida de los impuestos al trabajo (vía MEI o "cuota de solidaridad") tampoco ha sido suficiente para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.

Un problema de más de un billón de euros

En la siguiente tabla elaborada por el economista, Miguel Ángel García Díaz, en un informe para Santa Lucía, puede observarse que, mientras que el déficit oficial de la Seguridad Social fue de 8.686 millones de euros en 2025, el agujero real rozó los 57.000 millones.

La tabla anterior refleja además que, si no se tienen en cuenta los ingresos por el MEI, esa misma cifra rozaría los 62.000 millones de euros. "El MEI no se considera ingreso corriente porque hay que ingresarlo en el Fondo de Reserva (hucha de las pensiones) para pagar pensiones a partir de 2032" explica el profesor. Y eso no es todo.

"Las aportaciones del Estado desde 2010 equivalen a medio billón de euros, muy superior a la deuda reconocida por la Seguridad Social (los 136.179 millones de marzo)" calcula el profesor. Esta cuantía, "equivale a la mitad de la deuda pública emitida en ese periodo", lo que implica "dinero no utilizado en otras políticas y/o en reducción de impuestos" añade.

El profesor calcula que, de 2018 a 2025, "el gasto en pensiones ha aumentado 0,9 pp del PIB en los últimos 7 años", lo que equivale a 72.923 millones de euros. Y todo ello, "sin que haya llegado aún el grueso de la generación del baby boom" apunta. A este gasto se le suma un aumento en 10.928 millones del gasto en la Seguridad Social por las bajas laborales y de 2.278 millones por las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor. Además, cada vez hay más pensiones y cada vez son más altas, como se observa en los siguientes gráficos.

"Riesgo de colapso fiscal"

"Las actuales pensiones están utilizando la renta todavía no creada de las próximas generaciones (reduce la renta neta de los trabajadores ocupados). En el futuro la apropiación será mayor" avisa el experto. "Es un sistema de pensiones muy injusto con las generaciones futuras, con mucho riesgo de colapso fiscal que puede provocar recortes abruptos y desequilibrados" considera.

Por tanto, el déficit contable oficial del sistema público de pensiones presentado como "manejable y tranquilizador por el Ministerio de Seguridad Social oculta una realidad muy preocupante con repercusiones muy severas sobre la equidad entre generaciones y la sostenibilidad financiera del sistema" considera. El profesor concluye que "es necesario aumentar la transparencia para que la sociedad española pueda tomar las decisiones que considere adecuadas contando con información completa y veraz".